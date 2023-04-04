內地興起「特種兵式旅遊」 睡在海底撈或酒店大堂只為趕行程

假期難求，有人選擇在有限的假日中多逛一些景點，為此不惜在睡眠上將就。在安徽黃山一間酒店的大堂，以及北京天安門附近的海底撈，都有這類拉著旅行箱的遊客，他們被稱為「旅遊特種兵」，注重旅遊「高效率」。

旅遊特種兵 最缺的是時間

在安徽黃山海拔1740米的賞日出黃金地段，一間酒店的大堂裡有多名遊客滯留，有的還直接睡在大堂。酒店方面回應確有此事，並指擠在大堂的遊客大約有100多人，連坐的地方也沒有。考慮到天氣寒冷，酒店為這些遊客開了暖氣，還弄來墊子給沒座位的遊客歇腳，並送了免費的姜茶，還開放公共洗手間。

至於留宿在大堂過夜的旅客會否增加運營成本，酒店方面說：「當時也是沒有辦法，而且這也不是經常性的，只是偶爾發生，我們這樣做也是體現人文關懷。」

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針對網友關注的酒店房間睡一晚的價錢，酒店表示，價格波動不大，每間房的價格在200多至1500元之間。

吃完就在海底撈睡一陣 睡醒直接看升旗

無獨有偶，在北京王府井地區一間離天安門廣場很近的海底撈內，也有留宿的遊客。有的遊客本來就是食客，但吃完飯後絲毫沒有要離開的意思，他們有的在聊天，有的趴在桌子上小睡，有的直接問服務員是否能直接在長梳化上睡一陣。服務員則會將提出要休息一下的顧客帶到光線相對暗一些的區域。

餐廳也被不同的光線劃為兩重天地，一邊是食客們在燈火通明下用餐嬉笑，一邊是昏暗光線下躺在椅子上的人。

訪問後得知，這些夜宿的旅客絕大部分是來北京旅遊的年輕人，不論是窮遊還是預算充足，旅行計劃都非常緊湊。時間大多在兩天左右，而要去的景點卻多達十幾個。網友戲稱這叫「時間緊、任務重」，「高效率」成為他們的關鍵詞。

選擇深夜在這家海底撈休息，很多人表示是為了這裡離天安門近，「方便一大早到天安門廣場看升旗」。「看完升旗再去民宿，這樣最節省時間。」

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責任編輯：尹航

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