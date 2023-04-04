  • 25°C
香港時間 : 2023404日 (週二) 18:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地興起「特種兵式旅遊」 睡在海底撈或酒店大堂只為趕行程

社會熱點 17:18 2023/04/04

分享：

分享：

假期難求，有人選擇在有限的假日中多逛一些景點，為此不惜在睡眠上將就。在安徽黃山一間酒店的大堂，以及北京天安門附近的海底撈，都有這類拉著旅行箱的遊客，他們被稱為「旅遊特種兵」，注重旅遊「高效率」。

旅遊特種兵 最缺的是時間

在安徽黃山海拔1740米的賞日出黃金地段，一間酒店的大堂裡有多名遊客滯留，有的還直接睡在大堂。酒店方面回應確有此事，並指擠在大堂的遊客大約有100多人，連坐的地方也沒有。考慮到天氣寒冷，酒店為這些遊客開了暖氣，還弄來墊子給沒座位的遊客歇腳，並送了免費的姜茶，還開放公共洗手間。

至於留宿在大堂過夜的旅客會否增加運營成本，酒店方面說：「當時也是沒有辦法，而且這也不是經常性的，只是偶爾發生，我們這樣做也是體現人文關懷。」

人均50多萬Bonus 華為豪擲720億分給14萬員工 

針對網友關注的酒店房間睡一晚的價錢，酒店表示，價格波動不大，每間房的價格在200多至1500元之間。

吃完就在海底撈睡一陣 睡醒直接看升旗

無獨有偶，在北京王府井地區一間離天安門廣場很近的海底撈內，也有留宿的遊客。有的遊客本來就是食客，但吃完飯後絲毫沒有要離開的意思，他們有的在聊天，有的趴在桌子上小睡，有的直接問服務員是否能直接在長梳化上睡一陣。服務員則會將提出要休息一下的顧客帶到光線相對暗一些的區域。

餐廳也被不同的光線劃為兩重天地，一邊是食客們在燈火通明下用餐嬉笑，一邊是昏暗光線下躺在椅子上的人。

訪問後得知，這些夜宿的旅客絕大部分是來北京旅遊的年輕人，不論是窮遊還是預算充足，旅行計劃都非常緊湊。時間大多在兩天左右，而要去的景點卻多達十幾個。網友戲稱這叫「時間緊、任務重」，「高效率」成為他們的關鍵詞。

選擇深夜在這家海底撈休息，很多人表示是為了這裡離天安門近，「方便一大早到天安門廣場看升旗」。「看完升旗再去民宿，這樣最節省時間。」

馬英九到重慶張自忠陵園祭拜 手巾抹淚讚他壯烈

在泰殺害中國女留學生3嫌犯已落網 設戀愛圈套引她入局

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 酒店 民宿 中國 北京

下一篇文章

人均50多萬Bonus 華為豪擲720億分給14萬員工

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

動物園10萬蚊招勇士陪老虎瞓 一日就發生意外（多圖）
動物園10萬蚊招勇士陪老虎瞓 一日就發生意外（多圖）
女子過海關步伐沉重神色異常 原來長裙下藏14瓶茅台
女子過海關步伐沉重神色異常 原來長裙下藏14瓶茅台
馬斯克母親周遊中國兩星期 在上海隔空問兒子這一問題（多圖）
馬斯克母親周遊中國兩星期 在上海隔空問兒子這一問題（多圖）
馬英九參觀重慶三峽博物館 一不小心撞玻璃
馬英九參觀重慶三峽博物館 一不小心撞玻璃
Nivea、安踏叫停與張繼科合作 一文看他幾多代言傍身
Nivea、安踏叫停與張繼科合作 一文看他幾多代言傍身
張繼科500萬借據公開 被爆用景甜私密片抵賭債（多圖）
張繼科500萬借據公開 被爆用景甜私密片抵賭債（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款