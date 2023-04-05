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網傳國企中電科員工粗口痛批清明加班 公司指正核實

社會熱點 13:25 2023/04/05

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內地網傳的微信群組聊天記錄顯示，員工陳志龍拒絕領導安排他清明加班，並將自己在過去一段時間加班的怨氣一並發出，引起部門同事的集體共鳴，紛紛要求辭職。事件疑似發生在國企中國電子科技集團（CETC）成都分區。隨後，該公司指核實清楚後會統一回覆。

據網傳的微信群「CETC-軟件開發部」聊天記錄，一位名為董俊的人安排陳金和陳志龍在清明節加班。陳志龍直截了當地拒絕，並指董俊是擦鞋仔，還指出之前公司安排加班、效率低等問題，同一部門的同事紛紛表示贊同，並表示願意一起離職。

網傳聊天記錄

網傳聊天記錄

事件愈演愈烈，公司大群裡「龔總」出面安撫員工情緒，並代管理層表示歉意，還提出「3月份加班48小時以上的員工，可在4月6日休假一天」，但仍未能止住員工的怒火。

上述聊天記錄在網絡引起不少反響，大部分網民對陳志龍表達支持，稱他「幹得漂亮」，「職場需要整頓」。

目前疑似當事人陳志龍指自己已離職。5日上午，中國電子科技集團有限公司總部一位值班工作人員表示，他們從新聞媒體上關注到此事，但具體情況並不清楚，待相關工作人員核實清楚後，會有統一的回覆。

官方資料顯示，中國電子科技集團是中央直接管理的國有重要骨干企業，在國內軍工電子和網信領域佔據技術主導地位。

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責任編輯：尹航

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