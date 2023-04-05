網傳國企員工粗口痛批清明加班 中電科：非集團公司員工

內地網傳的微信群組聊天記錄顯示，員工陳志龍拒絕領導安排他清明加班，並將自己在過去一段時間加班的怨氣一並發出，引起部門同事的集體共鳴，紛紛要求辭職。事件疑似發生在國企中國電子科技集團（CETC）成都分區，四川省與成都市總工會介入協調。隨後，中國電科回應指，網傳聊天記錄所涉單位和人員，非集團公司所屬成員單位和員工。

（第二版新增中國電科回應）

中國電科新聞發言人表示，關注到多個網絡平台根據網傳「CETC成都事業部」和「CETC-軟件開發課」兩個微信群聊天記錄，發布和傳播有關中國電科的不實信息和言論。中國電科高度重視，認真排查，上述微信群聊天記錄所涉單位和人員，非集團公司所屬成員單位和員工。對於傳播、擴散虛假不實信息的行為，集團公司將保留追究法律責任的權利。

據網傳的微信群「CETC-軟件開發部」聊天記錄，一位名為董俊的人安排陳金和陳志龍在清明節加班。陳志龍直截了當地拒絕，並指董俊是擦鞋仔，還指出之前公司安排加班、效率低等問題，同一部門的同事紛紛表示贊同，並表示願意一起離職。

▲ 網傳聊天記錄

▲ 網傳聊天記錄

事件愈演愈烈，公司大群裡「龔總」出面安撫員工情緒，並代管理層表示歉意，還提出「3月份加班48小時以上的員工，可在4月6日休假一天」，但仍未能止住員工的怒火。

上述聊天記錄在網絡引起不少反響，大部分網民對陳志龍表達支持，稱他「幹得漂亮」，「職場需要整頓」。

目前疑似當事人陳志龍指自己已離職。5日上午，中國電子科技集團有限公司總部一位值班工作人員表示，他們從新聞媒體上關注到此事，但具體情況並不清楚，待相關工作人員核實清楚後，會有統一的回覆。

官方資料顯示，中國電子科技集團是中央直接管理的國有重要骨干企業，在國內軍工電子和網信領域佔據技術主導地位。

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責任編輯：尹航

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