  • 26°C
香港時間 : 2023405日 (週三) 15:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬克龍、馮德萊恩訪華 美媒：首要談貿易和烏克蘭

國情動向 14:28 2023/04/05

分享：

分享：

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和歐盟委員會主席馮德萊恩將在（Ursula von der Leyen）今日（5日）抵達中國進行訪問，預計明天在北京和中國國家主席習近平會談。美媒引述專家分析，此行旨在與習近平討論貿易、烏克蘭問題，以及向中國展示一個共同的歐洲戰線。

這次訪問是馬克龍自2019年以來首次訪問中國，也是馮德萊恩作為歐盟執行機構負責人的首次訪問。

據美媒報道，歐中將討論貿易、人權，特別是烏克蘭問題。陪同馬克龍訪問的是一個龐大的商業代表團，由來自能源、運輸和航空部門的首席執行官組成。但在幾個方面摩擦日益加劇的情況下，分析人士認為此行旨在向中國展示一個共同的歐洲戰線。

專門研究印太問題的華盛頓布魯金斯研究所（Brookings Institution）的訪問學者瓦爾瑪（Tara Varma）說，她的理解是此行很大程度上與重新接觸有關。問題是北京需要在公平競爭環境和市場准入方面提供一些保證，但當前的情況並非如此，歐洲一直在敦促建立一個更公平的競爭環境。

德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）高級研究員斯莫爾（Andrew Small）說，盡管這次訪問有一些內容是關於外交重新接觸，但馮德萊恩非常明確地闡述了歐洲思維的平衡正在移動的方向。

馬克龍訪華有何看點 為甚麼去廣州？

普京出動6米長枱見王毅 但這一點和見馬克龍無得比

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 中國市場 外交 國防 貿易戰 法國 習近平 歐盟 烏克蘭 馬克龍

上一篇文章

馬克龍抵達北京 展開國事訪問

下一篇文章

台灣海峽中北部聯合巡航行動 福建海事局宣佈啟動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中方強烈譴責美方安排蔡英文過境 解放軍機飛越台海中線
中方強烈譴責美方安排蔡英文過境 解放軍機飛越台海中線
體育反腐升級 劍指體制機制深水區
體育反腐升級 劍指體制機制深水區
馬克龍訪華有何看點 為甚麼去廣州？
馬克龍訪華有何看點 為甚麼去廣州？
李強與俄總理通電話 籲推動中俄務實合作
李強與俄總理通電話 籲推動中俄務實合作
中方敦促北約：別把觸角擴到跨大西洋以外地區
中方敦促北約：別把觸角擴到跨大西洋以外地區
台灣海峽中北部聯合巡航行動 福建海事局宣佈啟動
台灣海峽中北部聯合巡航行動 福建海事局宣佈啟動
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款