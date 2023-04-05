馬克龍、馮德萊恩訪華 美媒：首要談貿易和烏克蘭

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和歐盟委員會主席馮德萊恩將在（Ursula von der Leyen）今日（5日）抵達中國進行訪問，預計明天在北京和中國國家主席習近平會談。美媒引述專家分析，此行旨在與習近平討論貿易、烏克蘭問題，以及向中國展示一個共同的歐洲戰線。

這次訪問是馬克龍自2019年以來首次訪問中國，也是馮德萊恩作為歐盟執行機構負責人的首次訪問。

據美媒報道，歐中將討論貿易、人權，特別是烏克蘭問題。陪同馬克龍訪問的是一個龐大的商業代表團，由來自能源、運輸和航空部門的首席執行官組成。但在幾個方面摩擦日益加劇的情況下，分析人士認為此行旨在向中國展示一個共同的歐洲戰線。

專門研究印太問題的華盛頓布魯金斯研究所（Brookings Institution）的訪問學者瓦爾瑪（Tara Varma）說，她的理解是此行很大程度上與重新接觸有關。問題是北京需要在公平競爭環境和市場准入方面提供一些保證，但當前的情況並非如此，歐洲一直在敦促建立一個更公平的競爭環境。

德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）高級研究員斯莫爾（Andrew Small）說，盡管這次訪問有一些內容是關於外交重新接觸，但馮德萊恩非常明確地闡述了歐洲思維的平衡正在移動的方向。

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責任編輯：尹航

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