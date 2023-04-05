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馬克龍展開三日訪華行程：歐洲絕不能與中國脫鈎

國情動向 15:27 2023/04/05

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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）今日（5日）下午抵達北京首都國際機場，對中國進行三天的國事訪問。他表示，雖然歐洲與中國的貿易關係存在風險且不平衡，但歐洲絕不能與中國脫鈎。

這是馬克龍就任法國總統後第三次到訪中國，也是他第二任總統任期內首次訪華。

馬克龍在北京向當地的法國僑民表示，歐洲必須以某種方式降低行業的風險，但絕不能脫離關係和孤立自己，而法國將積極承諾繼續與中國保持商業關係。

談及俄烏戰事，馬克龍指出，中國與俄羅斯關係密切，北京可以在俄烏戰事上發揮作用，強調與中國進行對話重要，不能只讓俄羅斯與中國對話。北京可以在尋找烏克蘭和平之路方面發揮重要作用，法國將為和平與穩定承擔共同責任。

法國愛麗舍宮早前表示，馬克龍在啟程訪問中國前，與美國總統拜登通電話。聲明稱，美法兩位領導人提到願意與中國接觸，以加速結束俄烏戰爭，並參與建設該地區的可持續和平。兩人都希望中國能夠為全球北方和全球南方之間的團結努力作出貢獻，並為氣候和生物多樣性制定共同議程。

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責任編輯：尹航

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