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大學招聘會上請「KTV公主」 學校稱：企業擅自增加崗位

社會熱點 15:49 2023/04/05

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大學生就業一直是熱點話題，不少企業會到高校招聘人才。福建一所高校的招聘會上，有酒店招聘「KTV公主」，引發熱議。校方回應指，學校對參會的用人單位及招聘崗位都有嚴格審核，「KTV公主」是企業擅自增加的崗位。

據內媒報道，事件發生在福建農林大學安溪茶學院的校園招聘會上，這場招聘會由福建農林大學黨委學工部、福建農林大學學生創新創業中心、福建農林大學安溪茶學院、安溪縣人力資源和社會保障局聯合舉辦。該校官網於今年2月28日發出《福建農林大學安溪茶學院2023屆畢業生校園招聘會邀請函》。

邀請函中顯示，招聘單位需將招聘簡章（含單位簡介、招聘崗位、需求專業、工資待遇等信息）發郵件送審，通過審核後，參會單位可準備招聘宣傳的易拉寶展示架（內容需要包含單位簡介、招聘崗位、需求專業、工資待遇等信息）提前布場。如有違反國家相關規定、或不遵守防疫安排、或存在虛假欺騙等行為的，主辦方將停止其一切招聘活動，防止畢業生健康安全和合法權益受到侵害。

4月2日，有網友反映，在這次校園招聘會上，有酒店招聘「KTV公主」。對此，多數網友表示憤怒，「四年學習一朝就業KTV？」還有網友質疑學校在邀請用人單位時未對招聘崗位進行審查。

校方工作人員解釋，學校對於參加招聘會的企業及招聘崗位有嚴格的審核程序，在招聘會前，涉事企業送審的崗位列表並不包含「KTV公主」，但在招聘會當天用於宣傳的企業易拉寶上，涉事企業擅自加上了這一崗位。學校發現後，立刻對此進行處理，要求企業離開招聘會或者撤掉這一崗位，最後企業選擇遮掉易拉寶上的這一崗位，當天也未招聘「KTV公主」。

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責任編輯：尹航

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