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解放軍海巡06艦靠近台灣？ 艦上拍攝影像看到陸地

國情動向 18:24 2023/04/05

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台灣地區領導人蔡英文過境美國，並將與美國眾議院議長麥卡錫會面，大陸方面啟動台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。央視新聞的微博號還放出一段影片，從海巡06艦上的視角，可看到艦外陸地，但該陸地是大陸還是台灣暫無法分辨。

央視新聞微博發布影片時配文稱，由台灣海峽大型巡航救助船「海巡06」輪領銜的海事執法船艇編隊開啟台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。本次專項行動將重點巡查維護台灣海峽中北部海域船舶通航環境和通航秩序，保障「小三通」客運船舶航行安全。

「海巡06」輪是大陸在台灣海峽的首艘大型巡航救助船，去年7月11日在福建平潭舉辦列編儀式，正式列編福建海事局。「海巡06」輪總長128.6公尺，型寬16公尺，型深7.9公尺，設計排水量5,560噸，設計航速20節，滿載排水量達6,600頓，最高航速23節，續航里程1萬海浬。該輪使用北斗系統、GPS（全球定位系統）和多星聯動的衛星通訊設備，並設有直升機機庫，配備掃海燈、光電搜索、雷達探測、紅外線感知等設備。

在去年正式列編時，大陸官員曾稱，要秉承「當代媽祖、福海澤航」的理念，把「海巡06」打造成服務「兩岸融合發展」的探路者。

台灣海峽中北部聯合巡航行動 福建海事局宣佈啟動

中方強烈譴責美方安排蔡英文過境 解放軍機飛越台海中線

責任編輯：尹航

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