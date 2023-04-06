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台軍升級美製F-16「高清」追拍山東艦 結果竟是這樣？

國情動向 09:52 2023/04/06

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台灣領導人蔡英文「過境」美國，與美國眾議長麥卡錫會面，中方多部門密集表明嚴正立場，解放軍山東號航空母艦編隊則有新動向。台灣防務部門表示，山東艦經台島以南海域駛出西太平洋，台軍「全程掌握、嚴密監控」，並發表了山東艦照片。台灣傳媒稱，這照片是台當局「極機密偵照影像」，由台軍剛完成升級的偵察版本F-16戰鬥機拍攝，「立下首功」。

台防務部門公佈的山東艦照片：

台灣防務部門周三（5日）晚稱，解放軍山東艦航母編隊已穿越巴士海峽，經台灣島東南海域，前往西太平洋航行訓練；台方海、空兵力及陸基雷達系統全程掌握動向、嚴密監控。

對於當局公佈的山東艦照片，台灣《中國時報》稱，這是由台軍RF-16V偵照機掛載俗稱「鳳眼」的舊型偵照莢艙，經過日前解決介面整合問題後，首度重新進行偵照任務所拍攝。

RF-16V所掛載的舊型偵照莢艙，具有前視KS-87B相機、低空KA-99A全景相機、紅外線AN/AAD-5相機，GPS衛星定位儀等，可將拍攝下來的視訊，立即以電子影像處理傳回基地，做為即時作戰資訊運用。

但台軍升級F-16成為F-16V後，發現新戰機與舊型偵照莢艙有介面整合問題，日前才在美方技術人員協助下，在花蓮基地測試成功，然後「第一件重大任務」就是拍下山東艦。

解放軍公佈的山東艦照片：

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