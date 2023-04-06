蔡英文加州會晤麥卡錫 北京批美台相互勾連

台灣地區領導人蔡英文美西時間5日上午在加州列根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），會後共同發表談話，這是台灣領導人首次在美國本土與美國政壇第3號人物會面。在北京，外交部、國防部、中共中央台辦、全國人大外事委員會均發聲。外交部表示堅決反對和強烈譴責，批評美方官員、國會議員為蔡發表「台獨」分裂言論提供講台。

北京促立即停止任何形式的美台官方往來

蔡英文與麥卡錫的這場會晤，是台灣領導人首次在美國本土與美國政壇第3號人物會面，也是台美1979年斷交以來，第3度美國眾議院議長與台灣領導人會談。與此同時，解放軍海軍山東號航艦編隊穿越巴士海峽，航經台灣東南海域，台灣軍方全程監控動向。

中國外交部回應指，近日，美方不顧中方嚴正交涉和反覆警示，執意允許台灣地區領導人蔡英文「過境」竄美，美國政府第三號人物、眾議長麥卡錫同蔡高調會見，美方官員、國會議員同其接觸，為蔡發表「台獨」分裂言論提供講台。其實質是美台相互勾連，以「過境」為幌子縱容「台獨」分裂分子在美從事政治活動、開展美台官方往來、提升美台實質關係，此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，強烈譴責。

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外交部說，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中美建立和發展外交關係的前提和基礎。美方在中美三個聯合公報中明確承諾僅與台保持非官方關係。但長期以來，美方頑固奉行「以台制華」戰略，違背所做承諾，在同台官方往來、對台軍售和軍事勾聯、助台拓展「國際空間」等方面持續越線挑釁，不斷虛化掏空一個中國原則。蔡英文就任以來，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，在島內放任、支持、推動各種「台獨」分裂言行，變換名目推進漸進「台獨」，致使兩岸關係陷入嚴重困難。

外交部強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可跨越的紅線。「台獨」與兩岸和平穩定水火不容，也是死路一條。針對美台勾連的嚴重錯誤行徑，中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。我們再次敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將美領導人作出的不支持「台獨」、不支持「兩個中國」或「一中一台」承諾落實到行動上，立即停止任何形式的美台官方往來，停止升級美台實質關係，停止制造台海緊張因素，停止「以台制華」，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

國防部亦發聲。發言人表示，堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣地區領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，同民進黨當局進行任何形式的接觸。我們敦促美方信守在台灣問題上向中方作出的嚴肅政治承諾，停止粗暴干涉中國內政，停止美台官方往來和升級美台實質關係，停止虛化、掏空一個中國原則。中國人民解放軍堅守職責使命，時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決維護台海和平穩定。

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責任編輯：尹航

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