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內地3月財新服務業PMI錄57.8勝預期 創28個月以來新高

經濟脈搏 10:17 2023/04/06

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內地3月服務業景氣度修復繼續提速，財新服務業PMI錄57.8，較前月上升2.8個百分點，勝過預期，並創下28個月以來新高，連續三個月處於擴張區間。

服務業就業指數刷新2020年12月以來新高

此前公布的內地3月財新製造業錄得50，較2月下降1.6個百分點。服務業活動加速擴張，拉動財新綜合PMI上升0.3個百分點至54.5。

這一走勢與國家統計局PMI一致。國家統計局3月31日公布的數據顯示，3月製造業PMI錄得51.9，較上月下降0.7個百分點，服務業PMI較上月提升1.3個百分點至56.9，綜合PMI產出指數上升0.6個百分點至57，位於較高景氣區間，表明中國企業生產經營總體情況繼續好轉。

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從分項數據看，3月服務業供求兩旺。市場正常化節奏加快，服務業經營活動指數和新訂單指數在擴張區間內繼續上升，且同時錄得2020年12月以來新高。國際旅行限制解除助推出口，新出口訂單指數創下有記錄以來的最高值。企業普遍反映，防疫限制放開，經營狀況隨之改善，顧客數量回升，銷售增長。

服務業就業指數也刷新2020年12月以來新高，企業擴大用工量以應對市場需求的快速恢復，但仍不足以消化市場新增訂單。服務業積壓工作量連續第八個月上升，企業普遍表示與新訂單增加、產能壓力加劇有關。

未來仍需從就業、提高居民收入等方面發力

價格方面，原材料價格和工資的上漲推動了服務業企業成本的上升，但受制於市場競爭激烈，企業收費端提價空間有限。

雖然服務業企業信心度連續兩月小幅回落，但仍顯著高於長期均值。企業家預期需求將進一步增長，新項目也將展開，對疫情管控措施放松後經濟景氣度的恢復充滿信心。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，2023年3月，製造業和服務業恢復勢頭出現分化，服務業復甦繼續提速，製造業則有所拖累，顯示出當前經濟恢復基礎尚不牢固，內生增長動力不足。展望未來，經濟增長仍依賴內需的提振，特別是居民消費水平的提升。唯有千方百計夯實就業基礎、提高居民收入、改善市場預期，方能落實中央提出的恢復和擴大既定的消費目標。

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責任編輯：尹航

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