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沙特伊朗再約北京 伊朗官員：美國介入中東時代結束

國情動向 14:15 2023/04/06

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中國促成波斯灣冤家沙特阿拉伯、伊朗同意復交，事態再有新進展。央視報道，沙特與伊朗外長周四（6日）在北京會晤。這是沙伊外長7年來首次會面。現場畫面可見，中國外長秦剛與沙伊兩國外長一同握手。西方媒體稱，過去美國一直是中東的主要調解人，中國促成沙特與伊朗和解，震撼了中東局勢。

較早前，沙特《中東日報》（Asharq al-Awsat）周三（5日）引述消息人士報道，沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan bin Abdullah）和伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）周四會在北京會晤，討論落實兩國3月在北京達成的恢復外交關係協議。

消息人士指出，沙伊外長早前已通話3次，討論兩國復交，以及啟動雙方之間其他協議的步驟，而選擇在北京會晤，是中方在促成沙伊溝通方面發揮積極作用的延伸。

路透社引述不具名伊朗官員佐證了上述消息。伊朗官員表示，這會是伊沙兩國外長在超過7年以來的首次正式會晤，美國介入中東的時代已經結束，中東國家有能力在沒有美國干涉下維護中東安全和穩定。

伊朗周二（4日）亦宣佈重新向阿聯酋減出大使。沙特與伊朗2016年鬧翻斷交後，阿聯酋等多個阿拉伯國家站在沙特一方。兩大陣營衝突近年在美國抽身中東下降溫，阿聯酋去年8月已向伊朗重派大使。

中國、沙特、伊朗今年3月10日在北京發表聯合聲明，宣佈沙伊同意恢復外交關係，兩個月內重開雙方使館和代表機構；強調尊重各國主權，不干涉別國內政；雙方同意兩國外長舉行會晤，啟動上述工作，安排互派大使，並探討加強雙邊關係。

沙伊又同意將激活兩國於2001年簽署的安全合作協議，以及於1998年簽署的經濟、貿易、投資、技術、科學、文化、體育和青年領域總協議。

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責任編輯：連兆鋒

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