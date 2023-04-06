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廣東甲流暴發 珠海部分學校停課

社會熱點 12:06 2023/04/06

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廣東不少城市的流感就診人數近日逐步攀升。佛山、珠海和廣州等地醫院就診量出現高峰，珠海已有部分班級停課4天。專家預計，2週後情況好轉。

珠海疾控介紹，珠海正處於流感高發期，為季節性甲型H1N1亞型流感病毒為主。珠海市已有部分班級根據省相關監測方案要求，採取停課4天的應對措施。

廣州市疾控中心介紹，近期監測數據顯示，近一個月以來以甲流為主的流感活動水平持續上升勢頭迅猛。

廣州市婦女兒童醫療中心兒內科和發熱門診主任李淑華亦表示，近一個多月，醫院兒內科普通發熱門診就診量一直處於增長的態勢。據她統計，就診量4月初，直飆升至4475人，較平日2000人幾乎翻了一番。其中，流感陽性率也上升至35%至40%。

佛山市南海區人民醫院有醫生表示，之前門診量是700多，周日（4月2日）到達高峰是1200多，現已調配所有符合資質的醫生，提供了最大的門診服務量。

醫生提醒，甲流的主要症狀包括發燒、頭痛、肌肉關節酸痛、周身不適等，體溫可達39至40℃；亦有部分感染者會出現鼻咽喉腫痛、流鼻水，個別感染者還會出現腸胃型感染，表現為上吐下瀉；嚴重的還會出現病毒性肺炎，有基礎病的老年人感染後可能誘發基礎病加重。

責任編輯：陳俊賢

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