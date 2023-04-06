布林肯：北京若單方面對台行動 影響將遍布全球

兩岸緊張升溫之際，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）受訪時表示，北京若採取單方面對台行動，影響會遍及全球。他還明確表示，美國不尋求與北京直接對抗。

布林肯週三（5日）在布魯塞爾舉行的北大西洋公約組織（NATO）外長會議後，接受歐洲新聞台（Euronews）採訪時說，如果北京單方面對台灣採取行動，將會產生深遠且具有巨大破壞性的後果。

布林肯說：「我在與我們的許多北約盟國，以及亞洲合作夥伴的談話中聽到這一點：有人擔心，如果中國對台灣採取的行動導致危機，將會對地球上每個國家產生影響。」「每天有50%的全球商業運輸要經過台灣海峽。我們的智能手機、洗碗機和汽車所需的70%半導體都是台灣製造的。」

他還表示，美國不希望、也不尋求衝突。他強調，在台灣議題方面，美國政策幾十年來都是一貫的。需要和平解決中國和台灣之間的任何分歧，任何一方都不該做任何事情破壞現狀，也不該單方面採取任何行動來破壞現狀。

布林肯作出上述表態之際，台灣地區領導人蔡英文過境美國，在加州會晤美國眾議院議長麥卡錫。北京作出強烈譴責，外交部、國防部等四部門發布回應。

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責任編輯：尹航

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