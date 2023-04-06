▲ 鞏俐為何隨馬克龍訪華？她老公80年代就在中國做這事

法國總統馬克龍率團國事訪問中國，表明歐洲絕不能與中國脫鉤，外媒稱這說明法國不願跟隨美國政策。除了國家大事，馬克龍此次訪華也有一些花邊東西備受矚目，馬克龍周三（5日）在北京下機後，著名演員鞏俐及其丈夫也被拍到步出專機機艙，顯示鞏俐和她老公也是法國總統訪華代表團成員。為何如此？鞏俐老公又是甚麼人？

鞏俐與老公北京落機：

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鞏俐與老公周三（5日）晚在北京與馬克龍出席活動：

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鞏俐現年57歲，是馳名中外的華人演員，曾拍攝多部中外電影，並多次亮相法國康城影展等國際大型電影活動，2004年獲康城影展特別大獎（Festival Trophy）。

2010年，鞏俐獲法國政府頒發「藝術與文學勳章」（Ordre des Arts et des Lettres）當中最高的「司令」（Commandeur）等級，以表揚她的藝術成就。

鞏俐2019年與法國丈夫讓-米歇爾．雅爾（Jean-Michel Jarre）結婚。雅爾生於1948年，目前74歲，是法國著名電子音樂人，早在60年代尾就開始發跡，被喻為歐洲電子音樂、ambient（環境音樂）、new age（新世代音樂）的先驅，並以舉行室外大型音樂會，並配合煙花、激光等表演而聞名。

雅爾和中國亦有很深淵源，是改革開放後首位正式獲邀訪華西方音樂人，於1981年來到中國，在北京、上海舉辦了5場演出。

雅爾2004年亦重返中國，為「法國文化年」活動打響頭炮，在北京紫禁城午門外與天安門廣場分別舉行表演。由此可見，鞏俐和雅爾都是促進中法交流的傑出人物，他們今次隨馬克龍來華亦順理成章。

鞏俐老公Jean-Michel Jarre 2004年北京演出：

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責任編輯：連兆鋒