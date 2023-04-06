馬克龍：我不信與中國脫鉤別無選擇 中方烏克蘭主張積極

法國總統馬克龍國事訪問中國，他與中國領導人會面前表明，歐洲絕不可以和中國脫鉤，自己並不相信脫鉤只是時間問題這種論調。馬克龍又表示，中國就烏克蘭危機立場積極，中國與俄羅斯關係密切，能在解決危機方面起到重大作用。

馬克龍周三（5日）在法國駐華大使館說：「我們聽到愈來愈多聲音表示擔憂西方與中國的未來關係，其結論認為雙方之間的緊張局勢會不可避免地螺旋升級。還有一種印象是，對華經濟脫鉤已經開始，問題只是會有多快和多激烈。」

馬克龍明言：「無論如何，我不相信，也不願相信這種情景。」

與馬克龍同期訪華的歐盟委員會主席馮德萊恩上周演講，要求歐盟各國對華採取更強硬政策，「以去除風險」，但稱歐洲不尋求和中國脫鉤。

馬克龍周三則表示，減少在電訊等戰略領域依賴中國，與在其他範疇擴展與中國合作，並不矛盾。他亦稱，中國與歐盟存在競爭關係，「我們完全承認這一點，但我們也知道，有一些重大的國際問題需要我們共同解決。」

對於烏克蘭危機，馬克龍提及中方2月公佈的12點立場文件，形容這是一個積極訊號。他表示，法國尋求與中國合作，就烏克蘭問題「共同承擔和平穩定的責任」，並指保持與中國溝通至關重要，因為不能讓只有俄羅斯與中國保持對話。

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責任編輯：連兆鋒