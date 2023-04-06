馬克龍繼續訪京之旅 與李強趙樂際會面

國務院總理李強和全國人大委員長趙樂際早上先與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在北京人民大會堂會晤。李強說，相信馬克龍這次訪華將決定兩國關係發展方向；國家主席習近平下午將接見馬克龍。

李強表示，「總統先生是習近平再次當選國家主席之後，接待的第一位西方大國元首，這凸顯了中法關係的重要。」

李強還指，習近平稍後將就中法、中歐關係的重大問題與馬克龍進行深入交流，相信能取得廣泛共識及決定兩國關係發展方向，並示範中法、中歐協力維護世界和平穩定的積極性。

馬克龍上午表明，會與中方討論烏克蘭問題等全球各地衝突和困難局勢，又指中國在俄烏問題上可以扮演重要角色。強調尋求共識的重要性，雙方應繼續地緣政治、氣候等方面的戰略交流。

趙樂際隨後與馬克龍會面，趙樂際指，馬克龍此行突顯中法友好互信，兩國關係長期以來走在中國和西方大國關係前列，相信馬克龍今次到訪對中法關係未來發展有深遠積極影響。

習近平將在下午接見馬克龍聯同和歐盟委員會主席馮德萊恩，預料三人將談及烏克蘭戰事等議題。馬克龍早前表示法國將尋求與中國合作，共同承擔烏克蘭和平與穩定的責任，又指中國在俄烏問題上可以扮演重要角色。

責任編輯：陳俊賢