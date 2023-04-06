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沙特伊朗北京聯合聲明 重開使館恢復航班感謝中國

國情動向 15:32 2023/04/06

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沙特阿拉伯及伊朗外長周四（6日）在中國北京會晤，是為兩國外長7年多來首次會面。沙特及伊朗雙方會後發表聯合聲明，同意在互相重開大使館並派駐使團，並開展協調，擴大兩國合作，包括恢復航班和互相提供簽證便利等。沙特及伊朗又感謝中國主辦是次會議。這是沙伊3月10日達成復交協議後，兩國代表再次在北京就推進雙邊關係取得進展。

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內地傳媒引述沙特及伊朗官方通訊社指，沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan bin Abdullah）和伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）周四在北京會晤，討論重開大使館的步驟和其他雙邊問題，並發表聯合聲明。

聯合聲明指出，雙方強調討論擴大雙邊關系的方式以及啟動兩國安全合作協議和經濟、貿易、投資領域合作總協議的重要性。

雙方同意在約定時間內重新開放外交使團，著手採取必要措施，開放兩國駐利雅得和德黑蘭大使館，以及駐沙特吉達和伊朗馬什哈德總領事館。

此外，沙伊兩國將繼續在技術代表團之間開展必要協調，以研究擴大兩國合作的方式，包括恢復官方代表團、私營部門互訪及航班，為兩國相互簽發簽證提供便利。

聯合聲明指出，雙方對中國主辦本次會議表示感謝。

中國、沙特、伊朗今年3月10日在北京發表聯合聲明，宣佈沙伊同意恢復外交關係，兩個月內重開雙方使館和代表機構；強調尊重各國主權，不干涉別國內政；雙方同意兩國外長舉行會晤，啟動上述工作，安排互派大使，並探討加強雙邊關係。

沙伊又同意將激活兩國於2001年簽署的安全合作協議，以及於1998年簽署的經濟、貿易、投資、技術、科學、文化、體育和青年領域總協議。

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責任編輯：連兆鋒

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