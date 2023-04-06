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外交部：中歐有分歧有溝通 各領域交往已重啟正全面鋪開

國情動向 16:12 2023/04/06

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繼西班牙首相桑切斯後，法國總統馬克龍、 歐盟委員會主席馮德萊恩訪華，中國外交部表示，中歐近期熱絡往來，充分表明雙方雖然有一些分歧，但更有溝通交流的強烈願望，中歐各領域交往已迅速重啟，正全面鋪開。

中國國家主席習近平、法國總統馬克龍周四（6日）檢閱儀仗隊：

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外交部發言人毛寧周四在記者會稱，近期多位歐洲領導人訪華，成果豐碩，習近平主席會見了桑切斯首相，並將同馬克龍總統和馮德萊恩主席深入交換意見，為中西、中法、中歐關係的下一步發展提供戰略引領。

「現在幾乎每周中國同歐洲國家都在北京舉行外交部政治磋商，為下階段中歐之間頻密的高層互動作準備。數十位歐洲商界領袖出席了今年的中國高層發展論壇，表達了在華投資興業的信心和期待。」

毛寧說，一年之計在於春，春意盎然，中歐各領域交往已迅速重啟，正全面鋪開。

「近期中歐之間的熱絡往來充分表明雙方雖然存在一些分歧，但更有溝通交流的強烈願望、廣泛深厚的共同利益。」

毛寧表示，今年是中國和歐盟建立全面戰略夥伴關係20周年，作為世界兩大力量、兩大市場、兩大文明，我們願同歐方一道推動中歐大交流、大合作，在交流合作中縮小分歧，以中歐關係的穩定發展為動蕩的世界持續注入確定性和正能量。

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責任編輯：連兆鋒

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