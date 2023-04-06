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習近平晤馬克龍：中法為多極世界推動者 有能力超越分歧束縛

國情動向 16:35 2023/04/06

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習近平晤馬克龍：中法為多極世界推動者 有能力超越分歧束縛

中國國家主席習近平周四（6日）下午在北京人民大會堂，同國事訪問中國的法國總統馬克龍舉行會談。央視報道，習近平表示，中國和法國作為世界多極化的堅定推動者，有能力、有責任超越分歧和束縛， 堅持中法全面戰略夥伴關係大方向，維護世界和平穩定與繁榮。

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習近平、馬克龍檢閱儀仗隊：

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習近平說：「歡迎總統先生時隔3年多再次對中國進行國事訪問。3年多來，國際形勢變亂交織。在雙方共同努力下，中法關係保持積極穩健發展勢頭。」

「我們通過線上線下各種方式保持高密度、高質量戰略溝通。兩國在抗擊新冠疫情中相互支持。中法雙邊貿易額實現較快增長，航空航天、農業食品等領域合作取得重要成果。兩國在氣候變化、生物多樣性、非洲發展等議題上密切溝通和協作。」

習近平指出，當今世界正在經歷深刻的歷史之變，中法作為聯合國安理會常任理事國和具有獨立自主傳統的大國，作為世界多極化、國際關係民主化的堅定推動者，有能力、有責任超越分歧和束縛，堅持穩定、互惠、開拓、向上的中法全面戰略夥伴關係大方向，踐行真正的多邊主義，維護世界和平、穩定、繁榮。

「總統先生此訪是中國對外交流全面重啟、全國兩會成功召開後，歐洲國家元首首次訪華，相信這次訪問也將為中歐關係發展注入新動力、帶來新氣象。」

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