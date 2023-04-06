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沙伊北京對話 中方：願續斡旋增信釋疑 殖民霸權遭人反對

國情動向 16:54 2023/04/06

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沙特阿拉伯與伊朗周四（6日）在中國北京，展開兩國7年多以來首次外長會晤。沙伊發表聯合聲明，同意按3月在北京所達成協議的約定時間，互相重開大使館，並會協調恢復航班等措施擴大兩國合作。沙伊再次感謝中國主持會晤。中國外交部表示，中方願繼續積極發揮斡旋作用，支持沙伊雙方不斷增信釋疑，實現睦鄰友好；求和平、謀發展是中東地區人心所向、大勢所趨。

外交部發言人毛寧在周四記者會上介紹，應沙特和伊朗方面提議，中方接待了沙特外交大臣費薩爾和伊朗外長阿卜杜拉希揚來北京舉行會晤。秦剛國務委員兼外長同沙伊兩國外長會見，沙伊兩國外長宣佈恢復外交關係，並簽署聯合聲明，雙方均表示願意按照今年3月沙伊北京對話明確的路線圖和時間表，繼續推進改善雙方關係進程，感謝中方為推動雙方對話發揮的重要作用。

毛寧表示，中方對沙伊雙方持續改善關係表示歡迎和讚賞，願繼續積極發揮斡旋作用，支持沙伊雙方不斷增信釋疑，實現睦鄰友好，為促進中東地區的安全穩定和發展貢獻中國智慧和力量。

毛寧指出，沙伊進一步改善關係充分表明，地區國家有意願也有能力掌握地區和平與發展的主導權。中東地區近期一系列的互動也說明，求和平、謀發展是中東地區人心所向、大勢所趨。國際社會應當幫助中東國家化解分歧、加強團結。挑動矛盾、制造隔閡、分而治之等殖民主義、霸權主義伎倆，理應遭到全世界人民的反對。

「作為中東國家的好朋友、好夥伴，中國將一如既往尊重中東國家的主人翁地位，是支持中東和解、和平、和諧的力量。中國將同中東國家共同踐行全球安全倡議、全球發展倡議、全球文明倡議，促進中東安全穩定、發展繁榮和包容和諧。」

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責任編輯：連兆鋒

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