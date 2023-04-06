公司查員工手機只為找內奸 女子拒絕後被炒魷

公司有權查看員工的手機嗎？內地一間醫療科技公司在例會上以「找內奸」為由，要查看員工手機，原因是有人泄露公司的組織架構和人員信息。第二天，公司要再次查手機，一女子拒絕配合，因此被認為是「內奸」，還被無償辭退。

據內媒報道，林女士所就職的公司在3月7日的例會上以「找內奸」為由，提出要查看員工手機，原因是有人泄露了公司的組織架構和人員信息。迫於無奈，員工們接受了檢查。誰知第二天，公司要求再次查手機。這次林女士拒絕配合，公司卻以此認為林女士就是「內奸」，強行將其辭退，並拒絕給予賠償。

林女士受訪時說，她自2021年6月入職該公司，在職期間並不存在違反公司規章制度的行為。公司出具的員工辭退通知書上卻稱，林女士嚴重違反公司規章制度及嚴重失職，達不到公司的崗位要求，給予解除勞動合同處理，且無須支付勞動補償金。

事件登上微博熱搜，有網民說，「公司哪來的資格查探人家隱私」，「全公司基本都放棄自己的權利了，就一個人遵守法律保護權利卻被違法辭退了！」有人還提出，「如果辭退林女士後內奸還在公司，該怎麼辦呢？」

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責任編輯：尹航

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