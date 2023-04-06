  • 27°C
香港時間 : 2023406日 (週四) 17:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

歐洲為何拒與中國脫鉤？美國只會施壓 卻不會畀甜頭

國情動向 17:39 2023/04/06

分享：

分享：

歐洲為何拒與中國脫鉤？美國只會施壓 卻不會畀甜頭

法國總統馬克龍國事訪問中國，在北京表明歐洲絕不能與中國脫鉤，強調與華擴大合作，與在個別戰略範疇減少依賴中國並不矛盾。法國與歐洲旗幟鮮明反對與華脫鉤，這方面外交政策與盟友美國分道揚鑣，拒絕跟美。分析認為，美國一味向別國施壓，卻不會給予對方好處，正使各國不得不更重視自身利益，制訂適合自己的政策。

中國去年調整防疫政策以來，中歐以至中國和世界各國互動頻繁。德國總理朔爾茨去年11月訪華時，已表明反對同中國脫鉤。歐盟委員會主席馮德萊恩即使主張對華較強硬，以「去除風險」，但同樣明確歐中不應脫鉤。

俄烏戰爭爆發以來，歐洲各國跟從美國，對俄羅斯割席，停止購買俄羅斯能源，付出了經濟和民生的犧牲，然而卻沒有獲得美方的回報。

  • 美國把國內天然氣以數倍價格售予歐洲，以至德國親美的綠黨也表達不滿；
  • 拜登政府「削通脹法案」，更將盟國生產的新能源汽車等排除在補貼範圍之外，引起歐盟反彈；
  • 美方強迫荷蘭、日本擴大對華芯片技術出口管制，也公然損害盟友利益。

英國廣播公司引述美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授朱志群指出，拜登政府對中政策以競爭為主，美國甚至施壓一些盟友加入抗中行列。他認為，這給了中國分化西方的機會，這也是中方近期積極對美國盟友外交，包括歐洲、澳紐等的主要原因。

事實上，近日對美表明立場的不只這些西方國家。沙特阿拉伯本周再次率領OPEC+減產，半年內第二度公開違背美方希望增產以紓通脹的要求。

《華爾街日報》披露，沙特王儲曾向助手表明，自己再無興趣討好美國，沙特今後只會在有所得着的情況下，回應美方所求。

習近平晤馬克龍：中法為多極世界推動者 有能力超越分歧束縛

沙伊北京對話 中方：願續斡旋增信釋疑 殖民霸權遭人反對

鞏俐為何隨馬克龍訪華？她老公80年代就在中國做這事

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 中歐關係 中美關係 中國 法國 德國 歐盟 沙特阿拉伯 俄羅斯

下一篇文章

沙伊北京對話 中方：願續斡旋增信釋疑 殖民霸權遭人反對
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

馬克龍：我不信與中國脫鉤別無選擇 中方烏克蘭主張積極
馬克龍：我不信與中國脫鉤別無選擇 中方烏克蘭主張積極
台軍升級美製F-16「高清」追拍山東艦 結果竟是這樣？
台軍升級美製F-16「高清」追拍山東艦 結果竟是這樣？
馬克龍抵京 澳總理隔空喊話：也想來
馬克龍抵京 澳總理隔空喊話：也想來
解放軍海巡06艦靠近台灣？ 艦上拍攝影像看到陸地
解放軍海巡06艦靠近台灣？ 艦上拍攝影像看到陸地
鞏俐為何隨馬克龍訪華？她老公80年代就在中國做這事
鞏俐為何隨馬克龍訪華？她老公80年代就在中國做這事
57歲凍齡鞏俐捧場 馬克龍亮相中法藝術節握手黃渤
57歲凍齡鞏俐捧場 馬克龍亮相中法藝術節握手黃渤
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款