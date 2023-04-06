▲ 歐洲為何拒與中國脫鉤？美國只會施壓 卻不會畀甜頭

法國總統馬克龍國事訪問中國，在北京表明歐洲絕不能與中國脫鉤，強調與華擴大合作，與在個別戰略範疇減少依賴中國並不矛盾。法國與歐洲旗幟鮮明反對與華脫鉤，這方面外交政策與盟友美國分道揚鑣，拒絕跟美。分析認為，美國一味向別國施壓，卻不會給予對方好處，正使各國不得不更重視自身利益，制訂適合自己的政策。

中國去年調整防疫政策以來，中歐以至中國和世界各國互動頻繁。德國總理朔爾茨去年11月訪華時，已表明反對同中國脫鉤。歐盟委員會主席馮德萊恩即使主張對華較強硬，以「去除風險」，但同樣明確歐中不應脫鉤。

俄烏戰爭爆發以來，歐洲各國跟從美國，對俄羅斯割席，停止購買俄羅斯能源，付出了經濟和民生的犧牲，然而卻沒有獲得美方的回報。

美國把國內天然氣以數倍價格售予歐洲，以至德國親美的綠黨也表達不滿；

拜登政府「削通脹法案」，更將盟國生產的新能源汽車等排除在補貼範圍之外，引起歐盟反彈；

美方強迫荷蘭、日本擴大對華芯片技術出口管制，也公然損害盟友利益。

英國廣播公司引述美國巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授朱志群指出，拜登政府對中政策以競爭為主，美國甚至施壓一些盟友加入抗中行列。他認為，這給了中國分化西方的機會，這也是中方近期積極對美國盟友外交，包括歐洲、澳紐等的主要原因。

事實上，近日對美表明立場的不只這些西方國家。沙特阿拉伯本周再次率領OPEC+減產，半年內第二度公開違背美方希望增產以紓通脹的要求。

《華爾街日報》披露，沙特王儲曾向助手表明，自己再無興趣討好美國，沙特今後只會在有所得着的情況下，回應美方所求。

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責任編輯：連兆鋒