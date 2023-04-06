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張家界景區4人服毒後跳崖自殺 官方回應：正展開調查

社會熱點 19:31 2023/04/06

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內地今日（6日）網傳文件顯示，4名遊客周二（4日）在湖南省張家界市天門山景區山頂西線玻璃棧道上，翻越安全護欄跳崖，其中3人跳下，1人被及時阻止後緊急送醫，但因其跳崖前已服毒，經搶救無效死亡。張家界市景區回應，當地已成立專案組調查處理此事，正尋找3名跳崖者遺體。

據內媒報導，當地市委相關部門負責人表示，張家界天門山景區4日下午確實發生了一起遊客翻越安全護欄跳崖事件，經初步判斷，系自殺。 現在當地正在搜尋跳崖人員，公安機關已介入調查。

當地文旅局工作人員稱，該單位行業管理科已前往現場摸查情況。他表示，「這些人是專門去自殺的，他們在跳之前都服了毒。」最後有個女孩被保安抓住未跳下，但毒藥發作，最後搶救無效，不治身亡。

據了解，4名跳崖者分別來自福建、河北、河南、四川；年齡介乎22歲到33歲。 經公安部門偵查，根據四人遺留物品（遺書）初步認定四人是自殺。

據「張家界天門山景區」微信公眾號介紹，西線玻璃棧道懸於1400多米的絕壁之上，於2011年開放。

責任編輯：陳俊賢

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