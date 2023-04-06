習近平晤馮德萊恩：中國是歐洲解決通脹的重要夥伴

國家主席習近平在人民大會堂會見到訪的歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），習近平稱，中方是歐洲解決能源、通脹等挑戰的重要夥伴。

習近平表示，中方一直把發展中歐關系視為中國外交優先方向，中歐雙方要加強溝通，建立正確的相互認知，避免誤解誤判。同時，中方堅決維護自身主權、安全、發展利益，絕不答應任何勢力剝奪中國人民追求幸福的權利。

習續稱，中歐要聚焦合作，互利共贏，支持經濟全球化、貿易自由化，就經貿合作中的問題深入對話溝通，通過協商達成雙方均可接受的安排。中方是歐洲解決能源、通貨膨脹等挑戰，提升競爭力的重要夥伴，歡迎歐方繼續分享中國發展紅利。

此外，中歐雙方要正視差異，管控分歧，相互尊重。希望歐盟委員會著眼歐盟根本和長遠利益，從中歐關係大局出發，為中歐關係健康穩定發展發揮積極作用。

馮德萊恩表示，歐中在應對氣候變化等全球性挑戰和政治解決地區爭端問題上擁有很多共識，雙方應該共同努力，為維護世界和平穩定作出貢獻。歐方完全不贊同搞「脫鉤斷鏈」，希望同中方加強交往對話，盡早重啟三個對話機制，開展更多互利合作。

習：指望中國在台灣問題妥協退讓是痴心妄想

談及台灣問題，習近平表示，台灣問題是中國核心利益中的核心。誰要是在一個中國問題上做文章，中國政府和中國人民絕不答應；誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是痴心妄想，只會搬起石頭砸自己的腳。

馮德萊恩重申，歐盟無意改變長期奉行的一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，希望台海地區保持和平穩定。

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責任編輯：易燕丹

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