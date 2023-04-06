習近平：願同法方就政治解決烏克蘭危機發出共同呼籲

國家主席習近平與法國總統馬克龍舉行會談後共同會見記者。談及烏克蘭局勢，習近平表示願與法方就政治解決烏克蘭危機發出共同呼籲。據報習近平有意與烏克蘭總統澤連斯基通電話。

新華社報道，習近平表示，中方堅持勸和促談、政治解決烏克蘭危機。中方願同法方一同呼籲國際社會保持理性克制，避免採取使危機進一步惡化甚至失控的行動；嚴格遵守國際人道法，避免襲擊平民和民用設施，保護婦女、兒童等衝突受害者；切實履行核武器用不得、核戰爭打不得的莊嚴承諾，反對在任何情況下使用生化武器，反對武裝攻擊核電站等民用核設施。

同時，盡快重啟和談，按照聯合國憲章宗旨和原則，兼顧各方合理安全關切，尋求政治解決，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。合作應對烏克蘭危機在糧食、能源、金融、交通等領域造成的外溢效應，減少烏克蘭危機對世界特別是廣大發展中國家的負面衝擊。

另外，路透社引述一名法國外交人士報道，中國擬與法國合作，大力推動通過談判結束烏克蘭戰爭。該消息人士還透露，習近平表明有意方便時致電澤連斯基。

馬克龍則敦促中國不要向俄羅斯提供任何可能用於這場戰爭的物資。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，她鼓勵習近平與澤連斯基接觸。

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責任編輯：易燕丹

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