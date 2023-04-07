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北京宣布制裁台駐美代表蕭美琴 及懲戒2台機構

國情動向 10:32 2023/04/07

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北京宣布進一步制裁台灣駐美代表蕭美琴，並對「遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」2間台灣機構採取懲戒措施。

中共中央台辦發言人受權宣布，對「台獨」頑固分子蕭美琴實施制裁。嚴禁蕭及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，禁止其金主和關聯企業與大陸組織、個人合作，並採取其它一切必要的懲戒措施，依法終身追責。

發言人說，蕭美琴挾洋自重，「倚美謀獨」，蓄意挑動兩岸對立對抗，肆意破壞台海和平穩定，進一步暴露其冥頑不化的謀「獨」本性。

發言人指出，歷史已經並將繼續證明，「台獨」是絕路，「台獨」頑固分子倚靠外部勢力恣意挑釁必將失敗。任何人任何勢力都不要低估北京捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

另外，國台辦宣布對台灣「遠景基金會」及「亞洲自由民主聯盟」兩間機構採取懲戒措施，禁止其負責人進入大陸和香港、澳門特別行政區，禁止大陸有關組織和個人與其進行合作。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，上述兩間機構在民進黨當局指使下，以「民主」、「自由」、「合作」為借口，打著「學術交流」、「研討」等旗號，在國際上大肆兜售「台獨」主張，極力拉攏貼靠反華勢力，製造「一中一台」、「兩個中國」等違反一個中國原則的事件，拓展台所謂「國際空間」。

責任編輯：易燕丹

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