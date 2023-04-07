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為蔡英文過境美國提供便利 外交部反制哈德遜研究所及列根圖書館等

國情動向 12:19 2023/04/07

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外交部批評美方不顧中方反覆交涉和堅決反對，執意允許台灣地區領導人蔡英文「過境」竄美從事政治活動，宣布對美國哈德遜研究所（Hudson Institute）、列根圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）及其負責人採取反制措施。

外交部指，哈德遜研究所、列根圖書館為蔡英文在美從事「台獨」分裂活動提供平台和便利，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整。

中方決定即日起對上述兩間機構採取反制措施，嚴格限制中國境內的高校、機構等組織和個人與其進行有關交易、交流、合作等活動。

同時凍結哈德遜研究所董事會主席Sarah May Stern、所長John P. Walters，負責列根圖書館日常維護的列根基金會前執行主任John Heubusch、首席行政官Joanne M. Drake等4名個人在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；以及對其本人不予簽發簽證、不准入境。

蔡英文加州會晤麥卡錫 北京批美台相互勾連

中方強烈譴責美方安排蔡英文過境 解放軍機飛越台海中線

麥卡錫率17位兩黨議員明凌晨1時在加州會蔡英文

責任編輯：易燕丹

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