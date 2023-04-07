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國內遊顯著復甦  「五一」假期訂單已追平疫情前

社會熱點 14:38 2023/04/07

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內地防疫鬆綁以來，旅遊業持續回暖。數據顯示，「五一」假期國內遊訂單已追平疫情前；雲南大理成熱門出遊目的地，部分機票酒店已售罄。

攜程數據顯示，截至4月6日，攜程平台國內遊的訂單量較去年同期增長超7倍，並追平2019年同期。當中以上海、北京、南京、成都、西安、杭州、重慶、武漢、廣州、長沙的整體旅遊報名較為火爆。

此外，雲南大理「五一」旅遊訂單量反超2019年的190%，威海則增長300%以上。目前，「五一」期間大理洱海附近的海景酒店部分房型已經預訂一空，攜程平台上價值11,450元人民幣的海景套房也已訂完。

在去哪兒平台上，早在3月初，就有旅客提前預訂三亞、大理等熱門旅遊目的地的酒店；距離「五一」還有50天時，4月29日北京-大理經濟艙已售罄。

另一方面，今年「五一」長假出境遊熱度持續走高。攜程數據顯示，截至4月6日，內地出境遊產品整體預訂量按年增長超18倍，境外跟團遊報名量較4月初增長157%。

攜程研究院行業分析師方澤茜表示，2月以來消費者積壓的旅遊需求，有望在「五一」期間得到釋放。國內主要旅遊城市和度假旅遊目的地都會因此受益。出境游也有望在「五一」假期迎來小高潮。

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責任編輯：易燕丹

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