馬英九結束大陸之行返抵台灣 稱「九二共識」又活過來了

台灣前領導人馬英九結束12天的大陸祭祖及交流之旅，下午返抵台灣挑園機場。他表示，此行發現最重要的一點，就是媒體評論所說的「九二共識又活過來了」。

馬英九乘國航航班從上海返台，國台辦副主任陳元豐，國台辦聯絡局長孫升亮，上海市台辦副主任李驍東、上海市委常委、市委秘書長張為等官員送機，馬英九逐一與眾人握手道別。

馬英九抵台後發表談話時表示，他用實際行動證明，堅持「九二共識」，求同存異，彼此尊重，和大陸就可以有共同政治基礎，可以儘速恢復交流與對話，這樣最符合台灣民眾的利益。

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他又說，到大陸祭祖是多年的心願，將踏入73歲時第一次到大陸，但大陸民眾對他非常熱情，讓他相當意外和感動。此外，年輕學子與大陸學生交流的效果超乎預期，讓他對兩岸重新交流產生無比的信心，並邀請大陸的同學回訪台灣。

馬英九3月27日率團抵達上海，並赴南京，開始首次大陸之行。在大陸期間，馬英九在南京拜謁中山陵，參觀侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，回到湖南湘潭祭祖，並在南京、武漢、長沙、重慶、上海等地參訪，帶領台灣青年學生前往武漢大學、湖南大學、復旦大學，與大陸學生進行交流座談。

責任編輯：易燕丹

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