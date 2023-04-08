中央要求全黨大興調查研究後 多省印發實施方案

中共中央辦公廳印發《關於在全黨大興調查研究的工作方案》，其中明確提出「領導幹部要帶頭開展調查研究，改進調研方法，以上率下、作出示範。」據內媒匯總，目前已有多省審議通過大興調查研究的實施方案，部分省份也對領導幹部的調研工作提出具體要求。

河北：省級領導下基層調研時間不少於2個月

河北省委辦公廳印發《河北省貫徹落實在全黨大興調查研究工作方案的主要措施》，要求「縣處級以上領導班子成員每人牽頭1個課題開展調研，同時針對相關領域或工作中最突出的難點問題進行專項調研」，「要保證調查研究的時間和質量，省級領導下基層調研時間不少於2個月」。

河北的主要措施還提出，「各級領導幹部要親自組織撰寫調研報告，做到情況摸得清、問題抓得準、原因析得透、建議提得實。在此基礎上，領導班子要交流調研情況，研究對策措施，形成解決問題、促進工作的思路辦法和政策舉措。」

吉林：縣處級以上領導每人寫1篇以上調研報告

吉林省委辦公廳印發《關於貫徹黨中央決策部署在全省大興調查研究的實施方案》。方案明確，縣處級以上領導班子成員「每人牽頭1個課題開展調研，同時，針對相關領域或工作中最突出的難點問題進行專項調研」，「每人形成1篇以上調研報告，全面梳理匯總調研情況」。

此外，吉林省實施方案還提出，縣處級以上領導班子成員「對調研中反映和發現的問題，逐一梳理形成問題清單、責任清單、任務清單，逐一列出解決措施、責任單位、責任人和完成時限」。

福建：領導班子成員每人牽頭1個課題開展調研

福建省委辦公廳印發的《關於在全省大興調查研究的實施方案》中提出，「縣處級以上領導班子要圍繞貫徹落實黨中央決策部署和習近平總書記重要指示批示精神，結合職責任務，有針對性地研究確定若干調研課題，開展專題調研。領導班子成員每人牽頭1個課題開展調研，形成高質量調研成果。」

與之類似，此前湖北省也在實施方案中提出「明確縣處級以上領導班子成員每人牽頭1個課題開展調研」，江蘇省明確「從省委常委同志做起，縣處級以上領導班子成員每人牽頭1-2項重點課題調研」。

地鐵沒座位不用煩 杭州男自帶梳化 不用時就當背包

習近平向金正恩致口信 稱願加強對中朝關係戰略引導

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道