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美國眾議院外委會主席晤蔡英文 承諾加快交付售台武器

國情動向 15:41 2023/04/08

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正在台灣訪問的美國聯邦眾議院外委會主席麥克考（Michael McCaul）今天獲台灣地區領導人蔡英文設宴招待。麥克考承諾，美方一定會交付軍售台灣的武器，國會正在盡一切所能加速，且會提供軍事訓練協助。

麥克考在午宴開始前致詞說，訪團來台灣不是代表單一黨派，而是代表美國對台灣的支持。他表示，美國國會在1979年訂定台灣關係法，為台美交往設下良好基礎，保障台灣有武器可以自我防衛，他也以外委會主席的身分批準對外軍售，他向蔡英文承諾， 「一定會交付這些武器」。

他表示，美國國會正在盡一切所能加速武器的交付，而美國也會提供台灣軍事訓練協助。麥克考說，「這不是為了發動戰爭，而是為了追求和平」。

麥克考也提及，台灣是蓬勃發展的經濟體、美國第8大貿易夥伴，此行同時拜會了台灣半導體與航太科技領域的領導高層。

蔡英文與麥克考會晤的同時，解放軍東部戰區一連三日組織環台島戰備警巡和演習。另外，對於美國對台軍售，中國外交部曾表示堅決反對，敦促美方停止對台售武，停止有關軍事聯繫，並停止為台海局勢製造緊張因素。

【兩岸局勢】解放軍演習畫面公佈 「塑造全向圍島懾壓態勢」（組圖）

東部戰區一連三日組織環台島戰備警巡和演習

責任編輯：尹航

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