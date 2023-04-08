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馬克龍用中文發推特：法中友誼萬歲

國情動向 17:00 2023/04/08

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訪華的法國總統馬克龍昨日（7日）到廣州中山大學參訪，並在中山大學發表演講。他還在推特上用法語、中文、英語三種語言發文稱「法中友誼萬歲」。

綜合媒體報道，馬克龍受到現場師生的熱烈歡迎，他分別用普通話和粵語的「大家好」打招呼，並以「與中國青年的見面會」為主題發表演講。

見面會上，中山大學校長高松還向馬克龍贈送禮物「孫中山與中山大學」一書。據悉，1925年，孫中山先生在廣東政府臨時大總統任上簽署「飭知里昂中法大學海外部定為國立廣東大學海外部令」，為中山大學和法國結下了不解之緣。

之後，馬克龍在推特上用法語、中文、英語三種語言發文：「從北京一路到廣州，我見到了學習法語的大學生們，這些青年人飽含熱情、胸懷遠大，我也見到了富有創新精神的企業家們，還有受到法國藝術靈感啟發的藝術家們。我們在一起大有可為。法中友誼萬歲！」

另外，中法並於7日發表聯合聲明。聯合聲明提到，「法國重申堅持一個中國政策」。這份聯合聲明還涉及俄烏衝突議題，提出中法雙方支持一切在國際法和聯合國憲章宗旨和原則基礎上恢復烏克蘭和平的努力。

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責任編輯：尹航

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