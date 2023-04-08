國新辦召開新冠溯源研究發布會 談到這幾個可能

距離新冠疫情被發現以來已過去三年多時間，國新辦今日召開新聞發佈會，介紹新冠病毒溯源情況。北京化工大學生命學院院長童貽剛在會上介紹，目前還沒有任何科學的根據能夠明確新冠病毒真正的起源。

稍早前，世衛組織（WHO）秘書長譚德塞說，在中國與世衛分享它所掌握的冠病起源資訊之前，所有的假設都仍擺在桌面上。

中國科學界無法容忍 將新冠溯源政治化

國新辦記者會上，國家疾控局副局長、中國疾控中心主任沈洪兵說，近日世衛組織個別官員和專家隨意發表觀點，輕率否定當時的結果，完全違背科學精神，是對世界各國參與前期溯源工作的科學家的粗魯冒犯和不恭，是將新冠溯源政治化的表現，中國科學界無法容忍，也不能被全球科學界所接受。

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當被問及外媒報道指，中疾控作者團隊在關於華南海鮮市場早期研究數據的文章論文投稿過程中，曾將上傳至GISAID平台上的數據刪除，沈洪兵回應指，中疾控研究團隊於2022年2月投稿了一篇論文初稿到《Nature》雜誌，在論文投稿和返修過程中，中疾控等單位專家團隊按照國際上科學論文發表的慣例，在GISAID的數據共享平台上傳了論文相關的原始數據，僅用於雜誌審稿人評審訪問，並與雜誌和數據庫約定，在文章正式發表後對外公開釋放數據，數據及訪問鏈接一直存在，沒有刪除。

中疾控：病毒「極不可能」通過實驗室引入

沈洪兵說，2023年3月11日，作者團隊發現上傳至GISAID平台上的數據在文章尚未發表、團隊不知情的情況下，已被GISAID數據庫工作人員提前釋放。團隊工作人員隨即向平台了解情況，平台工作人員表示，此次數據釋放是GISAID工作人員「誤操作」所致，平台隨即關閉數據共享，但數據仍保留在平台上，中疾控團隊及平台均沒有刪除數據，用於雜誌評審的數據訪問鏈接也一直都在。

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他說，另外，目前該論文的最新版本於4月5日已經在《Nature》雜誌正式在線發表，所有的原始數據也已在國際和中國的四個數據庫同步釋放。

至於現在中方科學家、專家認為新冠最有可能的起源是什麽，中國疾控中心研究員周蕾說，

人畜共患病直接溢出的可能性是「可能到比較可能」， 通過中間宿主引入，我們認為是「 比較可能到非常可能」的， 通過冷鏈的引入是「可能」的， 通過實驗室引入我們當時的研究判斷是「極不可能」的。

責任編輯：尹航

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