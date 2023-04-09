▲ 馬克龍訪華簽了哪些超級大單 飛機核電到化妝品都有

法國總統馬克龍完成國事訪問中國，隨行企業與中方簽定多項商業合作大單。中法元首共同見證雙方簽署多項雙邊合作協議，範疇包括農業食品、科技、航空、民用核能、可持續發展、文化等領域。

《北京日報》報道，其中，法國飛機制造商Airbus公司與中國航空器材集團，簽署了160架民用飛機、總價值約200億美元批量採購協議，Airbus會在中國天津建設第二條生產線，到2026年每月最多生產75架A320 Neo飛機，產能比現時翻倍。

法國鐵路設備制造商阿爾斯通、法國達飛海運公司（CMA CGM）、核電供應商法國電力公司（Électricité de France）、化妝品巨頭歐萊雅等企業，還有法國豬肉行業等也和中方簽署了協議。

法國電力公司與中國廣核集團，續簽了自2007年生效的全球合作協議，涵蓋了核電站的設計、建設和運營。根據協議，法國電力與中廣核在廣東台山合資建造了歐洲壓水堆（EPR）三代核電機組的首堆工程。

歐萊雅與阿里巴巴簽署了為期3年戰略合作協議，會共同打造行業首個「美妝數字化循環經濟模式」。

法國達飛海運公司會與中遠集團和上港集團合作開發生物燃料。該公司透露，達成了新協議範疇包括生物甲醇和電子甲醇的供應。

中法經貿往來密切。據官方數據，2022年中法雙邊貿易額達5416.7億元人民幣，佔中歐貿易總額的9%。

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責任編輯：連兆鋒