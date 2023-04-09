  • 21°C
香港時間 : 2023409日 (週日) 17:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

馬克龍訪華 | 法媒注意隨團缺這行業 嘆法國滯後中國

國情動向 13:35 2023/04/09

分享：

分享：

馬克龍訪華 | 法媒注意隨團缺這行業 嘆法國滯後中國

法國總統馬克龍國事訪問中國3天行程滿滿，相比西方英語媒體只關注中法對烏克蘭危機的表態，法國傳媒對馬克龍訪華的關注範疇更加廣泛。法媒注意到，馬克龍此次訪華隨行代表團陣容龐大，涉及多個行業和領域，卻沒有汽車。法國車企高層慨嘆，中國新能源汽車發展已遠超沒國。

《北京日報》報道，馬克龍這次訪華，隨行的約80名商界、文藝界人士，Airbus、阿爾斯通、法國巴黎銀行、LVMH、歐萊雅、米之蓮、食品巨企達能、能源服務和廢物處理企業Veolia、電子遊戲商Ubisoft等各領域的知名法國企業高管都在例，但是法國媒體注意到，並沒有汽車企業隨行。

馬克龍這次訪華沒有法國車企隨行，他卻和中國新能源汽車相關行業高管會面。

現任法國國際商會副主席、原標致雪鐵龍集團總裁瓦蘭（Philippe Varin）在接受法國BFM電視台採訪時就說，當下的中國在小型汽車行業、特別是電動汽車行業的發展已經遠超法國，在全球都有競爭力，不僅掌握新能源車制造的優勢，更掌握了超過50%的電池生產供應鏈。

瓦蘭提及，去年底巴黎車展，中國車企「讓我們知道能做到甚麽程度」。

法國汽車曾經引領過一個時代，但去年在巴黎車展領風騷的卻是中國車企。比亞迪、魏牌和賽力斯都帶來了各自的熱門車型，長城汽車和比亞迪汽車更佔據了很大的展位。

法國媒體當時直言，車展上要麽是中國的電動車，要麽就不是電動車。法新社說，與「中國貨低檔廉價」的刻板印象大不同，那次參展的中國汽車均為擁有高端配置的中高檔汽車。馬克龍參觀比亞迪展位後表示，面對美國和中國在電動車領域的競爭，歐洲「必須覺醒」，採取強有力的行動。

馬克龍訪華簽了哪些超級大單 飛機核電到化妝品都有

馬克龍用中文發推特：法中友誼萬歲

鞏俐為何隨馬克龍訪華？她老公80年代就在中國做這事

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 中國市場 新能源 汽車 中國 法國 馬克龍 中歐關係

上一篇文章

OPEC+減產對中美利好利淡？美媒：中國今年需求堅挺

下一篇文章

馬克龍訪華簽了哪些超級大單 飛機核電到化妝品都有
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

馬克龍用中文發推特：法中友誼萬歲
馬克龍用中文發推特：法中友誼萬歲
鞏俐為何隨馬克龍訪華？她老公80年代就在中國做這事
鞏俐為何隨馬克龍訪華？她老公80年代就在中國做這事
【兩岸局勢】解放軍演習畫面公佈 「塑造全向圍島懾壓態勢」（組圖）
【兩岸局勢】解放軍演習畫面公佈 「塑造全向圍島懾壓態勢」（組圖）
國新辦召開新冠溯源研究發布會 談到這幾個可能
國新辦召開新冠溯源研究發布會 談到這幾個可能
台軍升級美製F-16「高清」追拍山東艦 結果竟是這樣？
台軍升級美製F-16「高清」追拍山東艦 結果竟是這樣？
馬克龍訪華期間 空中巴士宣布向中國出售50架直升機
馬克龍訪華期間 空中巴士宣布向中國出售50架直升機
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款