▲ OPEC+減產對中美利好利淡？美媒：中國今年需求堅挺

沙特為首OPEC+上周半年內第二度宣佈減產，油價重上80美元水平，削弱了美國遏制通脹效力，並被認為有利俄羅斯。對中國來說，OPEC+減產的影響相對複雜，中國是世界最大石油入口國，油價上升理論上會衝擊中國經濟疫後復甦步伐。但美國傳媒分析指，中國全年石油需求會持續反彈，即使美國經濟增長進一步下滑，油價也不太可能大幅下降。

OPEC+計劃5月開始進一步減產166萬桶/日，反映了組織對全球需求的擔憂。但《華爾街日報》稱，中國發出的信號強烈表明，隨著中國的房地產和旅遊業站穩腳跟，中國今年稍後石油需求或有更大幅度的增長，這會有利支撐國際油價。

中國尚未公佈3月份主要工業數據，但運輸業和與房地產相關的重工業，這兩個推動石油消費的主要行業正在恢復生機，且改善速度正在加快。

3月份中國官方非製造業採購經理人指數報58.2，是2011年5月以來的最高水平。Pantheon Economics指出，公路、鐵路和航空運輸業的PMI分類指數都超過了60。IHS Markit和財新公佈的服務業PMI顯示的情況類似，達到57.8，為2020年6月以來最高。

此外，航空和公路客運部門仍有上升空間。數據提供商CEIC資料顯示，以乘客千米數衡量，2月份中國航空客運量仍僅為2019年底水平的75%左右，公路客運量僅為新冠疫情前水平的三分之一左右。

房地產市場和能源密集型重工業部門看起來不那麼紅火，但仍有明顯改善。2023年前兩個月，竣工住宅商品房面積自2021年以來首次出現同比增長，鋼鐵生產大幅反彈。商品房銷售面積仍然下降了0.6%，但這是自2021年年中以來最小的降幅。中國的房地產市場反彈仍處於早期階段。到2023年底前，該行業似乎可能成為支持油價的一個更重要的因素。

《華爾街日報》指出，國際油價最近上漲5美元，不可能對中國的石油需求造成太大的影響。首先，中國的柴油和汽油價格仍然受益於一定的價格管控，意味油品價格反映國際基準油價的變動會有滯後，而且不一定會完全地反映出來。鑑於今年中國政府的政策導向明顯轉向增長，如果中國政府認為高能源成本開始制約經濟復甦，中國煉油商很可能不得不承擔原油價格上漲的一部分成本。

不過該報認為，中國房地產這次不會帶動的國際大宗商品價格狂歡。中國房地產市場過去幾年受到的損傷將會持續存在，2023年的刺激措施到目前為止一直很謹慎。但中國的石油需求將在今年全年繼續反彈。所以，即使假設美國經濟增長進一步下滑，油價也不太可能大幅下降。

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責任編輯：連兆鋒