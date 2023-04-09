▲ 中國促成沙特伊朗復交 這美國總統參選人老實講起好說話

波斯灣兩雄沙特阿拉伯、伊朗上周在中國北京宣佈即時復交，並會按照中沙伊3月在北京聯合聲明約定時間重設大使館、在各領域推進沙伊雙邊關係。中國促成沙特伊朗和解復交，美國總統參選人小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）拋開美國大部分政客當今一貫套路，評價中國以輸出經濟建設協助發展中國家，美國輸出戰爭的一套正在失敗。

小羅伯特甘迺迪父親，是在任時遇刺身亡美國前司法部長羅伯特甘迺迪，叔父則是任時遇刺身亡美國前總統約翰甘迺迪。他早前宣佈，會角逐2024年民主黨總統候選人提名。

RFK Jr.日前在Twitter帖文，表示美國對沙特影響力的瓦解，以及沙特與中國、伊朗的新「同盟」，是美國新保守主義戰略，嘗試投射軍事力量以保持美國霸權地位，慘敗的痛苦標誌。

「中國熟練地投射經濟力量來取代美利堅帝國。過去十年，我們的國家花了數以萬億轟炸道路、港口、橋樑和機場。中國則花了同等的錢，來在發展中國家的建設這些東西。」

RFK Jr.指出，烏克蘭戰爭是新保守主義一派短暫的「美國世紀」的最終崩潰。

「新保守主義在伊拉克、烏克蘭耗了8.1萬億美元，掏空了我們的中產階級，美國軍事力量和道德權威淪成笑柄，還推動中國與俄羅斯結成不可戰勝的聯盟，摧毀了美元的全球貨幣地位，導致數百萬人死亡，並對推進民主、贏得友誼或影響力一無事處。」

RFK Jr.在推文附上沙特為首OPEC+上周再次宣佈減產的報道。美國政府曾施壓沙特，要求增產以紓西方通脹，但沙特逆其道而行提振油價以捍衛自身利益。

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責任編輯：連兆鋒