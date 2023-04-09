▲ 解放軍環台演習最新畫面 徐州艦與台軍5浬對抗

解放軍東部戰區一連三日在台灣島周邊，舉行環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，針對台灣領導人蔡英文早前與美國眾議長在美會面。央視軍事周日（9日）公佈解放軍行動最新畫面，稱多軍兵種部隊在戰區統一指揮下，對台島及周邊海域關鍵目標實施模擬聯合精確打擊，持續保持圍島進逼態勢。

台灣海峽內，多艘驅護艦與海上待機的導彈快艇，聯合岸導突擊群，對台島西南目標全時追瞄。在不同方向，警巡艦艇采取高速機動和隱蔽接敵方式占領預定打擊陣位。

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上午，東部戰區海軍徐州艦在台島以東海域實施戰術動作，在目視距離大約5海里處是台灣地區的宜陽艦。

戰區空軍梯次出動數十架次預警、偵察、殲擊、轟炸、干擾機，按照作戰編組飛赴目標空域，構建岸海空一體聯合打擊體系，機群依托聯合情報支撐，精準掌握戰場態勢，為聯合突擊兵力提供目標引導和支援掩護。

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戰區陸軍遠箱火部隊打通偵察、指揮、火力網系鏈路，依托無人機為發射單元提供打擊引導，展開多目標精確打擊、多彈種複合毀傷演練。

第72集團軍某旅連長姜曉棟：「這次打擊演練，我們完全依照實案組織，著眼提高火力快反和精準毀傷，全面檢驗武器裝備實戰運用中的新打法、新戰法。」

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火箭軍任務部隊依案完成首輪對台島關鍵目標模擬打擊，連夜向預備陣地機動轉場，展開後續打擊準備。指揮所篩選確定新一輪打擊目標，數十套發射單元佔領發射陣位、建立高戒備狀態，操作號手精準完成發射準備，隨時聽令實施第二輪打擊。

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東部戰區火箭軍某部鄧勇：「我們緊盯『隨時能戰、準時發射、有效毀傷』核心能力標準，保持彈在架上、蓄勢待發的高戒備狀態，有信心、有底氣挫敗一切外部干涉和『台獨』分裂圖謀。」

解放軍演習畫面公佈 「塑造全向圍島懾壓態勢」（組圖）

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責任編輯：連兆鋒