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解放軍第三日環台戰巡演習 山東艦首度參演

國情動向 14:42 2023/04/10

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解放軍東部戰區第三日環台軍演，中國第一艘國產航母山東艦亦首次參與演習。

央視新聞報道，解放軍東部戰區今日繼續組織環台戰備警巡和「聯合利劍」演習。在戰區聯合作戰指揮中心統一指揮下，諸軍兵種密切協同，模擬實施聯合封控、信火打擊，全面檢驗部隊在聯合作戰體系支撐下的聯合偵察、聯合指揮、聯合行動、聯合保障。

戰區空軍出動數十架殲擊機，持續在台灣海峽與台島南北兩端戰巡進逼，依托聯合情報支撐，開展尋殲海空艦機、空中封鎖演練，構建多向圍島鎖台態勢。在任務空域，多批多架掛載實彈的轟-6K戰機，在預警機、殲擊機、干擾機的支援掩護下，對台島重要目標實施多波次模擬打擊。

解放軍環台演習最新畫面 徐州艦與台軍5浬對抗

【兩岸局勢】解放軍演習畫面公佈 「塑造全向圍島懾壓態勢」（組圖）

受領懾阻打擊任務的火箭軍部隊聞令而動，採取周邊快反、設伏快打、監視打擊等戰法，對海上移動目標進行火力追瞄，實施大彈量、多波次模擬火力打擊。

戰區海軍多艘執行戰巡進逼任務的驅護艦，針對性展開突擊「敵」疏泊艦船、海上封鎖等行動演練。在台灣海峽，台島西北、西南以及台島以東海域主動出擊，發揮性能優勢，靈活機動搶佔有利陣位，高速進逼懾阻對手。海軍17艦編隊、即山東艦航母編隊參加了今天的演練。

南部戰區：美艦擅闖南沙海域 解放軍跟監警戒

另外，解放軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校表示，美國「米利厄斯」號導彈驅逐艦今日未經中國政府批准，非法闖入中國南沙美濟礁鄰近海域，解放軍南部戰區組織海空兵力全程跟監警戒。

發言人强調，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

解放軍東部戰區發布戰訓MV：戰鷹繞島飛 親人喚你歸（有片）

解放軍海巡06艦靠近台灣？ 艦上拍攝影像看到陸地

責任編輯：易燕丹

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