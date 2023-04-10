周杰倫起訴網易不正當競爭 將於月中開庭審理

台灣藝人周杰倫及杰威爾音樂有限公司，起訴網易不正當競爭。據悉，有關案件將於下周一（17日）在浙江開庭審理。

天眼查App顯示，廣州網易計算機系統有限公司、網易（杭州）網絡有限公司、杭州網易雷火科技有限公司新增一則開庭公告，案由為不正當競爭糾紛，原告為周杰倫及杰威爾音樂有限公司，該案將於4月17日在浙江省杭州市濱江區人民法院開庭審理。

《澎湃新聞》引述知情人士稱，周杰倫提起訴訟或與此前網易旗下遊戲，在未經周杰倫授權的情況下，擅自抽獎贈送周杰倫新專輯和演唱會門票有關。但截至目前，網易方面未對此事作出回應。

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去年7月，杰威爾音樂官方微博曾發聲明指，該公司從未授權網易開發的網路遊戲《天下3》使用周杰倫的音樂作品，亦無授權該款遊戲贈送周杰倫演唱會門票，有關活動並非官方授權，與周杰倫和杰威爾音樂無關。相關法律問題已委由律師依法處理。

事實上，由於網易旗下網易雲等音樂平台，一直未獲得周杰倫作品授權，所以相關歌曲無法在網易雲平台播放。

而早於2019年11月1日，中國裁判文書網公布的一份民事判決書顯示，騰訊音樂就周杰倫音樂版權糾紛起訴網易雲音樂，一審獲賠經濟損失及制止侵權的合理開支共計85萬元（人民幣，下同）。

裁判文書指，騰訊音樂支付巨額版權許可使用費，獨家獲得周杰倫音樂版權，並可轉授權給其他音樂平台。二者關於周杰倫音樂版權轉授協議一年一簽，三年間授權費從870萬元漲至1818.41萬元。

責任編輯：易燕丹

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