首批主板註冊制新股全線大漲 A股全面進入註冊制時代

主板註冊制首批10隻新股今日上市，標誌着A股市場全面進入註冊制時代，新股首日全線大漲，最多升2.2倍。

開盤後，A股註冊制10隻新股紛紛大漲，多數已觸發臨停。截至收盤，漲幅最大的為中電港，漲幅超221%；登康口腔、柏誠股份緊隨其後，漲幅分別為174%、111%；發行規模較大的陝西能源漲幅最小，為48%。

證監會主席易會滿表示，註冊制改革是一場觸及監管底層邏輯的變革、刀刃向內的變革、牽動資本市場全局的變革，影響深遠。

他指出，實行註冊制不僅涉及審核主體的變化，更重要的變化體現在四個方面：一是理念的變化，堅持以信息披露為核心，監管部門不對企業的投資價值作判斷。二是把關方式的變化，主要通過問詢把好信息披露質量關，壓實發行人信息披露第一責任、中介機構「看門人」責任。三是透明度的變化，開門搞審核，審核註冊的標準、程序、問詢內容、過程、結果全部公開，監督制衡更加嚴格，讓公權力在陽光下運行。四是監管執法的變化，對欺詐發行、財務造假等各類違法違規行為「零容忍」，露頭就打，實行行政、民事、刑事立體處罰，形成強有力的震懾。

《證券時報》引述中泰證券首席經濟學家李迅雷表示，全面實行註冊制將有助於股權融資份額快速提升，資本市場將更充分地發揮資源配置功能，更多資源將向技術創新型企業集中，進而助力產業升級和經濟轉型。

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責任編輯：袁瑋婧