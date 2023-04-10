  • 22°C
香港時間 : 2023411日 (週二) 01:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

首批主板註冊制新股全線大漲 A股全面進入註冊制時代

經濟脈搏 18:01 2023/04/10

分享：

分享：

主板註冊制首批10隻新股今日上市，標誌着A股市場全面進入註冊制時代，新股首日全線大漲，最多升2.2倍。

開盤後，A股註冊制10隻新股紛紛大漲，多數已觸發臨停。截至收盤，漲幅最大的為中電港，漲幅超221%；登康口腔、柏誠股份緊隨其後，漲幅分別為174%、111%；發行規模較大的陝西能源漲幅最小，為48%。

證監會主席易會滿表示，註冊制改革是一場觸及監管底層邏輯的變革、刀刃向內的變革、牽動資本市場全局的變革，影響深遠。

他指出，實行註冊制不僅涉及審核主體的變化，更重要的變化體現在四個方面：一是理念的變化，堅持以信息披露為核心，監管部門不對企業的投資價值作判斷。二是把關方式的變化，主要通過問詢把好信息披露質量關，壓實發行人信息披露第一責任、中介機構「看門人」責任。三是透明度的變化，開門搞審核，審核註冊的標準、程序、問詢內容、過程、結果全部公開，監督制衡更加嚴格，讓公權力在陽光下運行。四是監管執法的變化，對欺詐發行、財務造假等各類違法違規行為「零容忍」，露頭就打，實行行政、民事、刑事立體處罰，形成強有力的震懾。

《證券時報》引述中泰證券首席經濟學家李迅雷表示，全面實行註冊制將有助於股權融資份額快速提升，資本市場將更充分地發揮資源配置功能，更多資源將向技術創新型企業集中，進而助力產業升級和經濟轉型。

中證監會：抓好全面實行股票發行註冊制改革

國台辦：支援符合條件的台企在A股上市

責任編輯：袁瑋婧

 

 

開啟hket App，閱讀全文
宏觀分析 中國市場 經濟數據表現 經濟 易會滿 證監會 A股

下一篇文章

報告：逾七成在華外企未考慮將供應鏈移出中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

首批主板註冊制新股全線大漲 A股全面進入註冊制時代
首批主板註冊制新股全線大漲 A股全面進入註冊制時代
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
國常會：確定政策性開發性金融工具支持重大項目建設
國常會：確定政策性開發性金融工具支持重大項目建設
商務部談今年外貿：形勢仍嚴峻複雜 但部分省份訂單回暖
商務部談今年外貿：形勢仍嚴峻複雜 但部分省份訂單回暖
【華為風暴】任正非女兒孟晚舟 為何不姓任？
【華為風暴】任正非女兒孟晚舟 為何不姓任？
報告：逾七成在華外企未考慮將供應鏈移出中國
報告：逾七成在華外企未考慮將供應鏈移出中國
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款