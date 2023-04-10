報告：逾七成在華外企未考慮將供應鏈移出中國

普華永道中國上周五（4月7日）發布的調研報告顯示，逾七成在華外國企業未考慮將供應鏈移出中國。

《在華跨國企業高管洞察:亞太供應鏈重塑》調研報告顯示，大部分受訪在華跨國企業高度認可中國供應鏈的獨有優勢，仍將持續深耕中國市場。

在中國對跨國企業供應鏈的吸引力與挑戰方面，調研顯示，一方面，超過八成的受訪企業將本地市場巨大列為其在中國建立和保留供應鏈的考慮因素，完善的產業鍊和相關的配套設施（40%）以及基礎設施完善（36%）位居第二和第三位。此外，供應鏈敏捷程度較高（32%）、人力資源豐富（22%）以及較高的工商業數字化水平（14%）也是吸引跨國企業的重要因素。

八成企業認為地緣局勢不明朗是最大供應鏈挑戰

談及挑戰，近八成受訪企業將地緣局勢不明朗視為其在中國面臨的最大供應鏈挑戰。市場增速放緩（43%），人力、物流等生產成本上漲（39%）位居第二和第三位。低成本國家的競爭（25%）、歐美製造業回流政策（20%）、人才缺乏（18%）和環保政策（17%）也是其面臨的主要挑戰。

從跨國企業的供應鏈計劃及考量來看，調研顯示，大部分跨國企業依然願意留守在中國市場，其中超過70%的受訪企業表示沒有考慮將生產或採購部門遷出，顯示出對中國市場發展的高度信心；正在考慮是否遷出但未有定案的受訪企業佔18%；12%的受訪企業已經或正在將部分供應鍊或採購部門移出中國。

在已經、正在或者考慮把供應鏈移出中國的受訪企業眼中，越南、印度和印度尼西亞是排名前三的目的地。這三國的人口數量大，市場大且勞動力供應充足。近年來，這三國政府也陸續推出改革和招商引資政策，吸引外資入駐。

在調整供應鏈的考量方面，調研顯示成本是跨國企業選址時的首要考慮因素。勞動成本和可獲得性問題最受企業關注，佔65%；物流成本和交貨時間（46%）以及貿易和關稅問題（41%）位列第二和第三位。受訪企業近七成同時選擇了三個因素，考慮較為綜合全面。報告指出，整體來看，雖然中國的部分要素成本已經遠超東南亞國家，不過得益於勞動效率高、物流領域競爭力強，以及關稅水平整體較低，中國在亞太乃至全球製造業中仍然具有較高的吸引力。

責任編輯：蒯宇澄

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