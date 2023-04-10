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王滬寧會見兩岸企業家峰會台方劉兆玄：讓台企共享祖國榮耀

社會熱點 22:10 2023/04/10

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全國政協主席王滬寧今天在北京會面兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄一行，表示將讓台胞台企願意來、留得住，更好共享祖國大陸發展成果和民族復興榮耀。

據新華社，王滬寧表示，北京將全面貫徹中共二十大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，貫徹國家主席習近平關於對台工作的重要指示精神，推動兩岸關係朝着正確方向發展。隨着中國式現代化全面推進，加強兩岸交流合作，更加有利於增進同胞福祉親情，有利於壯大中華民族經濟。

他表示「將始終尊重、關愛、造福台灣同胞，讓廣大台胞台企願意來、留得住、融得進、發展好，更好共享祖國大陸發展成果和民族復興榮耀。」

王滬寧還指，我們致力於維護台海和平穩定，但「台獨」同台海和平穩定水火不容。兩岸同胞要攜手同心，堅決反對外部勢力干涉和「台獨」分裂活動，共創祖國統一、民族復興的千秋偉業。

劉兆玄表示，願更好發揮兩岸企業家峰會作用，深化兩岸產業合作，促進兩岸融合發展，為兩岸同胞謀福祉，為中華民族謀復興。

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責任編輯:袁瑋婧

 

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