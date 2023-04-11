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中國呼籲軍事大國停止借武器出口干涉他國內政

國情動向 09:29 2023/04/11

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聯合國安理會周一（10日）在輪值主席俄羅斯要求下舉行會議，中國代表呼籲停止利用武器出口干涉他國內政，並不點名批評美國製造對立，輸出動盪。

常駐聯合國副代表耿爽在該個名為「違反武器和軍事裝備出口協定造成的風險」的會上稱當前國際安全形勢變亂交織，地緣政治博弈日趨激烈，全球安全赤字有增無減。在此背景下，全球軍貿規模不斷擴大，地區軍備競賽日益抬頭，不負責任的武器出口愈演愈烈，國際和平與安全面臨巨大風險與挑戰。

他又稱，會員國應積極支持聯合國在常規武器軍控領域的主渠道作用，有效加強武器出口管控。阿富汗和伊拉克發生的慘劇反映，必須以更負責態度處理向衝突地區輸入武器，也要精準設計安理會制裁，在執行相關武器禁運同時，保障衝突當事國國防和軍隊建設的需要，並防止武器流入非法武裝和恐怖分子之手。

中方呼籲各國，特別是軍事大國，履行自身國際義務，採取負責任的武器出口政策，停止利用武器出口干涉他國內政。不得不指出，某個軍事大國實行鬆散的武器出口管理制度，長期向非國家行為體轉讓軍品。該國背棄在外交公報中所作承諾，挑戰他國主權，無一不是在製造對立，輸出動盪，必須加以抵制。

責任編輯：陳建錫

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軍事 地緣政治 耿爽 俄羅斯 美國 中國 聯合國

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