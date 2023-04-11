內地3月CPI按年升0.7%遜預期 PPI降2.5%符預期

內地3月份居民消費價格指數（CPI）按年升0.7%，升幅比上月收窄0.3個百分點並低過預期，創年半新低；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年降2.5%，降幅擴大1.1個百分點並符合預期，創33個月最大。官方指，CPI數據反映當月生產生活持續恢復，消費市場供應充足，PPI則受去年同期基數較高影響。

市場分析指，這顯示內地需求端較弱、經濟仍待復甦，短期面臨通縮之憂，同時也意味著財政和貨幣政策可發力的空間依然很大。

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國統局城市司首席統計師董莉娟指，CPI方面，按年升幅回落，食品價格上升2.4%。升幅比上月回落0.2個百分點，影響CPI上升約0.43個百分點；非食品價格上升0.3%，升幅比上月回落0.3個百分點，影響CPI上升約0.23個百分點。按月降幅收窄，食品價格下降1.4%，降幅比上月收窄0.6個百分點，影響CPI下降約0.27個百分點。非食品價格由上月下降0.2%轉為持平。1至3月平均，CPI比去年同期上升1.3%。

PPI方面，按年降幅擴大，主要受上年同期石油、煤炭、鋼材等行業對比基數走高影響，生產資料價格下降3.4%，降幅擴大1.4個百分點；生活資料價格上升0.9%，升幅回落0.2個百分點。按月繼續持平，生產資料價格由上月上升0.1%轉為持平；生活資料價格由上月下降0.3%轉為持平。1至3月平均，PPI比去年同期下降1.6%。

國泰君安國際首席經濟學家周浩指，數據表明中國經濟仍在通縮進程中，這也意味著放寬貨幣政策提振經濟的空間更大。市場浮現了對於政策利率可能調降的揣測，在通脹數據公布後料將獲得更多關注。據報一些地方銀行已調降存款利率，表明資金成本趨於下行。上海證券宏觀分析師胡月曉指，當月CPI和PPI均低於市場預期，「經濟低迷時期通縮是主要趨勢」的看法得到印證。受基數效應影響，年內消費品和工業品雙負局面或出現，降息仍是大概率事件。

責任編輯：陳建錫