  • 25°C
香港時間 : 2023411日 (週二) 18:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地3月CPI按年升0.7%遜預期 PPI降2.5%符預期

經濟脈搏 10:58 2023/04/11

分享：

分享：

內地3月份居民消費價格指數（CPI）按年升0.7%，升幅比上月收窄0.3個百分點並低過預期，創年半新低；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年降2.5%，降幅擴大1.1個百分點並符合預期，創33個月最大。官方指，CPI數據反映當月生產生活持續恢復，消費市場供應充足，PPI則受去年同期基數較高影響。

市場分析指，這顯示內地需求端較弱、經濟仍待復甦，短期面臨通縮之憂，同時也意味著財政和貨幣政策可發力的空間依然很大。

＊更新分析

國統局城市司首席統計師董莉娟指，CPI方面，按年升幅回落，食品價格上升2.4%。升幅比上月回落0.2個百分點，影響CPI上升約0.43個百分點；非食品價格上升0.3%，升幅比上月回落0.3個百分點，影響CPI上升約0.23個百分點。按月降幅收窄，食品價格下降1.4%，降幅比上月收窄0.6個百分點，影響CPI下降約0.27個百分點。非食品價格由上月下降0.2%轉為持平。1至3月平均，CPI比去年同期上升1.3%。

PPI方面，按年降幅擴大，主要受上年同期石油、煤炭、鋼材等行業對比基數走高影響，生產資料價格下降3.4%，降幅擴大1.4個百分點；生活資料價格上升0.9%，升幅回落0.2個百分點。按月繼續持平，生產資料價格由上月上升0.1%轉為持平；生活資料價格由上月下降0.3%轉為持平。1至3月平均，PPI比去年同期下降1.6%。

國泰君安國際首席經濟學家周浩指，數據表明中國經濟仍在通縮進程中，這也意味著放寬貨幣政策提振經濟的空間更大。市場浮現了對於政策利率可能調降的揣測，在通脹數據公布後料將獲得更多關注。據報一些地方銀行已調降存款利率，表明資金成本趨於下行。上海證券宏觀分析師胡月曉指，當月CPI和PPI均低於市場預期，「經濟低迷時期通縮是主要趨勢」的看法得到印證。受基數效應影響，年內消費品和工業品雙負局面或出現，降息仍是大概率事件。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟數據表現 PPI CPI 中國

上一篇文章

北京房山區擬試點「一區一策」 樓控政策有望鬆動

下一篇文章

台灣想買捷克自走火砲 因美國無法按時交付武器？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

北京房山區擬試點「一區一策」 樓控政策有望鬆動
北京房山區擬試點「一區一策」 樓控政策有望鬆動
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
台灣想買捷克自走火砲 因美國無法按時交付武器？
台灣想買捷克自走火砲 因美國無法按時交付武器？
首批主板註冊制新股全線大漲 A股全面進入註冊制時代
首批主板註冊制新股全線大漲 A股全面進入註冊制時代
報告：逾七成在華外企未考慮將供應鏈移出中國
報告：逾七成在華外企未考慮將供應鏈移出中國
內地3月CPI按年升0.7%遜預期 PPI降2.5%符預期
內地3月CPI按年升0.7%遜預期 PPI降2.5%符預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款