白宮稱美中關係緊張 拜登將適時與習近平通話

白宫表示，美中關係正處緊張狀態，美方希望情況好轉，總統拜登仍期待與中國國家主席習近平在適當時候進行通話，國務卿布林肯訪華一事也在重新安排。

＊更新外交部回應

白宫國安會發言人柯比稱，拜登等待與中國國家主席習近平通電話的可能性，將在合適的時間做這件事，強調保持溝通渠道開放很重要。美中關係緊張程度在很高的水平，美方希望兩國關係能夠好轉。他透露，美方正探討布林肯訪華一事，並就財長耶倫、商務部長雷蒙多可能訪華與北京溝通。



另外，美國財政部副部長沙姆博稱，美國不尋求與中國脫勾，或以任何方式限制中國經濟增長，政府仍致力於與中國保持溝通以避免誤判。他透露，財政部官員本周將與中方會談，中美這兩個最大的經濟體需要在解決全球問題等方面進行合作，世界期望兩國能共同應對一些重大挑戰，包括氣候變化和債務問題。

美媒上周引述消息指，美國商務部高級官員將於短期內前往北京和上海，為雷蒙多今年稍後訪華作準備。

在北京，外交部發言人汪文斌回應如何看待美國尋求展開高層級對話一事時稱，當前中美關係遭遇困難，責任不在中方。美方應停止干涉中國內政，停止損害中國利益，停止一邊聲稱要為中美關係加裝護欄，一邊破壞兩國關係的政治基礎，同中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展正軌。

責任編輯：陳建錫