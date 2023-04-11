【神州快訊】共同領略亞運魅力 浙港女排友誼賽杭州舉行

「杭港同心 喜迎亞運 共享盛會」浙港女排友誼賽日前在杭州師範大學（倉前校區）舉行，中國香港女子排球隊和浙江大學女子排球隊在亞運場館中相互切磋。同時，也有在杭州就讀的香港大學生受邀到現場觀賽。本次活動，旨在促進兩地青年排球運動員相互學習、經驗分享，增進彼此對文化體育事業的理解，進一步合力講好亞運故事。

今年，香港女排將參加亞洲女排挑戰者杯和女排亞錦賽等賽事，力爭參加杭州亞運會。據了解，杭州師範大學（倉前校區）體育館是杭州亞運會排球項目比賽場館之一，包含主比賽館和熱身館，總建築面積超過40,000平方米，擁有7,000多個觀眾席位、智能控制照明燈和4K超高清轉播屏幕等設施。

在本次友誼賽現場，香港特區政府駐浙江聯絡處主任劉銘德表示，體育運動是一條很好的紐帶，幫助兩地年輕人建立聯繫，增進了解。通過這次友誼賽，不僅可以在亞運前熟悉場地，還可以增進友誼。在現場兩隊隊員都很投入很認真，在賽後還繼續相互交流，這就是友誼賽最重要的地方。

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