推習思想進課堂 內地要求《習近平著作選讀》作高校教材

中共中央發佈通知，要求各高等學校把本月在中國發行的《習近平著作選讀》，作為師生理論學習教材。

據新華社報道，中共中央發出關於學習《習近平著作選讀》第一卷、第二卷的通知，該書收入了國家主席習近平在2012年11月至2022年10月的著作。

通知指出，要深刻領會「習近平新時代中國特色社會主義思想」是當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，實現了馬克思主義中國化時代化新的飛躍。

通知強調，要深刻領會習近平新時代中國特色社會主義思想的主要內容，充分認識這一思想貫通改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍等各領域，是一個邏輯嚴密、內涵豐富、系統全面、博大精深的科學體系。

中共中央強調，各高等學校要把《習近平著作選讀》作為師生理論學習教材，「更好推動習近平新時代中國特色社會主義思想進教材、進課堂、進頭腦」。

中共中央要求各級黨委（黨組）把學習《習近平著作選讀》擺在重要位置，「組織黨員、幹部原原本本學、認認真真悟，做到知其言更知其義、知其然更知其所以然」。

此外，各級黨校（行政學院）、幹部學院也要把《習近平著作選讀》納入培訓教學重要內容，舉辦各種研討班、培訓班、學習班，推動學習多形式、分層次、全覆蓋開展。

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責任編輯：袁瑋婧