台灣想買捷克自走火砲 因美國無法按時交付武器？

據台媒日前報道，台軍欲向捷克購買新型「莫拉納」輪式自走火炮和用於軍用卡車底盤。內媒分析稱，現在台當局和捷克官方對於武器交易還沒有公開表態，很可能仍在談判階段，台軍想買「莫拉納」可能是有三個原因，其一是美國軍工生產因俄烏衝突無法按時向台軍交付武器。

三方面原因 令台軍想買「莫拉納」

「莫拉納」是捷克繼承以往自走火炮技術並結合當下一些新火炮技術研制出的一款輪式自行火炮，特點是高機動和自動化程度高，與履帶式自行火炮相比，其重量更輕，公路機動性更好，與「凱撒」卡車炮相比，自動化程度更高，防護性能也更好一些。

至於台軍為何想買「莫拉納」，內媒澎湃新聞分析出三方面原因。首先是近年來，捷克和台當局走得比較近。捷克研制的「莫拉納」輪式自走火炮性能上能滿足台軍需求，俄烏衝突爆發後，台軍也在積極跟蹤研究這場衝突，加上美國智庫「建言獻策」，認為機動性好能「打了就跑」的輪式火炮，如輪式自走榴彈炮、「海馬斯」輪式高機動火炮等火炮適合台軍，因此，台軍想從捷克引進軍用越野卡車和自走火炮等裝備。

將率150人代表團訪台 捷克眾議院議長：新總統未來或晤蔡英文

捷克指TikTok有安全風險 警告官員及市民不要使用

第二個原因是美國軍工生產因俄烏衝突無法按時向台軍交付已採購的武器。去年9月，根據台當局方面提供的消息，台軍已經表示放棄購買原定的40門M109A6自走火炮，改為增購18套「海馬斯」遠程火箭炮系統，再加上原本台軍就已經訂購的11套「海馬斯」，台軍從美國訂購的「海馬斯」遠程火箭炮數量將達到29套，配套的戰術區域彈道導彈（ATACMS）增至84枚，並增購864枚具備精確攻擊能力的227毫米火箭彈。

美國眾議院外委會主席晤蔡英文 承諾加快交付售台武器

第三個原因是台灣軍工水平落後，無法研制出滿足需求的輪式自走火炮。分析指出，現在台軍炮兵裝備最大的問題是，總體裝備性能落後，大部分是上世紀五六十年代的產品，有些甚至是二戰時期的產品。比如M114式155毫米牽引榴彈炮在1942年裝備美國軍隊，台軍從1951年開始引進，可以說是「爺爺」級火炮，該炮最大射程僅有約15千米，根本無法與現代155毫米火炮相提並論。即使比較先進的M109A5自走榴彈炮也使用了40多年。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道