沙塵暴再襲內地18省 北京出現「藍太陽」

中央氣象台今（11）日上午持續發布沙塵暴預警，包括北京在內的18省市出現揚沙或浮塵天氣。北京天空中再次出現「藍太陽」現象，伴隨著漫天黃沙，PM10濃度破千，空氣質素嚴重污染。

中央氣象台指，受冷空氣大風影響，預計今日8時至12日8時，新疆南部、內蒙古大部、甘肅東部、寧夏、陝西中北部、山西、河北、北京、天津、山東、河南、安徽中北部、江蘇、上海、湖北北部、黑龍江西南部、吉林中西部、遼寧中西部等地有揚沙或浮塵天氣，其中，內蒙古中東部等地的部分地區有沙塵暴，內蒙古中部局地有強沙塵暴。

北京氣象部門指，本次沙塵天氣過程將於今日左右逐步結束，但緊隨其後在13日至14日，還會再有一次沙塵天氣過程現身，西北、華北和東北地區一帶將再遭風沙侵擾。

北京由於風力較強，陣風可達8至9級，並伴有沙塵，大風黃色和沙塵暴黃色預警信號生效中。也因為沙塵暴的因素，當地最小能見度在1至4公裡，空氣質量指數為500，為嚴重污染水平，首要污染物為PM10。

部分北京市民發現，上空出現「藍太陽」奇景，專家指，沙塵暴時由於顆粒變大，發生「米氏散射」的活動，導致肉眼看到的紅光減少，太陽看上去便略顯藍色。

中國林業科學研究院荒漠化研究所所長吳波分析，這段時間，蒙古國和我國北方地區降水偏少，春季前期氣溫明顯回暖，造成凍土層融化，地表沙土變得鬆散，加之春季北方地區大風高發，配合裸露的沙塵源地地表條件，形成頻繁的沙塵天氣。

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責任編輯：袁瑋婧